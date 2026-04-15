Çaldıkları tarihi tek tek geri alıyoruz

  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Smyrna Antik Kenti kökenli mermer heykel başının ABD'den Türkiye'ye iade edildiğini bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Müjdeli bir haberimiz daha var. ABD'nin Denver kentindeki Denver Art Museum koleksiyonunda bulunan ve Smyrna Antik Kenti kökenli olduğu bilimsel verilerle teyit edilen mermer heykel başının iadesini sağladık. 1934 tarihli raporlar ve uzman incelemeleriyle Smyrna Agora kazılarından geldiği ve Theodosius Dönemine ait olduğu belirlenen eser, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmıştı. Denver Sanat Müzesiyle kurulan işbirliği ve yapıcı diyalog sayesinde eserimizi evine kavuşturduk. Milattan sonra 5. yüzyıla tarihlenen eser bugün İzmir Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Bu süreçte emeği geçen Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekiplerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kültürel mirasımızı kararlılıkla korumaya devam edeceğiz."

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23