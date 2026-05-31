  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Pentagon'dan şok İHA hamlesi! Trump yönetimi kritik şirketlere ortak olmaya hazırlanıyor! Bakan Fidan'dan Japonya'ya iş birliği mesajı! İHA'da güçler birleşiyor Şamil Tayyar, Özel’in alternatif bayramlaşmasını böyle yorumladı! “İki merkezli parti stratejisiyle belli ki ayrışmanın temelini atıyor” Özgür Özel CHP’yi ve Atatürk’ü Kılıçdaroğlu’na bırakıp gitti! Son dakika! Hain Kemal sloganları arasında Mansur'u gören Özgür gaza geldi: Beni seven arkamdan gelsin..! İmamoğlu fondaşından algı operasyonu: Sözcü’den miting öncesi manipülasyon CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu açıklamalarda bulundu CHP karpuz gibi ikiye yarıldı! Genel Merkez mi Güvenpark mı kalabalık olacak? Kılıçdaroğlu 2.5 yıl sonra CHP binasında! Hırsızlar şokta: Bay Kemal karanfillerle karşılandı Kritik gün! CHP'de iki ayrı bayramlaşma, iki ayrı merkez! Gözler Ankara'da: Kılıçdaroğlu ne açıklayacak?
Dünya ABD Dışişleri Bakanı Rubio Suriye'de o ismi işaret etti
Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Rubio Suriye'de o ismi işaret etti

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ABD Dışişleri Bakanı Rubio Suriye'de o ismi işaret etti

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın Suriye konusunda merkezi bir muhatap, Irak konusunda ise güvenilir bir isim olduğunu açıkladı. Rubio, Barrack’ın Trump yönetimi adına iki ülkede de kritik rol üstlenmeye devam edeceğini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Washington’ın Suriye ve Irak politikalarında Tom Barrack’ın üstlendiği rolü öne çıkaran açıklamalarda bulundu. Rubio, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Barrack’ın özellikle Suriye dosyasında paha biçilmez bir görev yürüttüğünü ifade etti.

Rubio, Barrack’ın resmi görevinin sona erme sürecine girmesine rağmen, sahip olduğu uzmanlık, kurduğu ilişkiler ve Trump yönetiminin dış politika yaklaşımına hakimiyeti sayesinde hem Suriye hem de Irak’ta etkili bir pozisyonda kalacağını belirtti.

Rubio, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

Barrack'ın Suriye Özel Temsilcisi olarak paha biçilmez bir rol oynadığını belirten Rubio, "Bu görevi sona ererken, uzmanlığı, ilişkileri ve 'Önce Amerika' gündemine dair anlayışıyla hem Suriye hem de Irak'ta Trump yönetimi için önde gelen bir rol oynamaya ve büyük ülkemiz adına kazanımlar elde etmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Bir diğer paylaşımında Rubio, “Büyükelçi Tom Barrack, Suriye konusunda merkezi bir muhatap ve Irak konusunda da kilit bir güvenilir isim olmuştur ve olmaya devam etmektedir.” ifadelerine yer verdi.

Barrack’ın sadece Türkiye Büyükelçisi değil, Başkan Donald Trump’ın Suriye hükümetiyle stratejik işbirliğini ilerleten biri olduğunu da vurgulayan Rubio, Irak'taki yeni hükümetle çalışmalarda da hayati bir rol oynamaya devam edeceğinin altını çizdi.

Rubio, Barrack’ın Trump ekibinin “vazgeçilmez bir üyesi” olduğuna işaret ederek, “Kendisine tam güvenim vardır ve Dışişleri Bakanlığının tam desteğiyle çalışmaktadır. Bu çalışmaya liderlik etme istekliliğinin devam etmesi Amerikan halkına büyük fayda sağlamaktadır.” değerlendirmesinde bulundu.

Çin’e girişi yasaklanmıştı! Rubio’ya ‘isim oyunu’ ile giriş izni
Çin’e girişi yasaklanmıştı! Rubio’ya ‘isim oyunu’ ile giriş izni

Dünya

Çin’e girişi yasaklanmıştı! Rubio’ya ‘isim oyunu’ ile giriş izni

ABD'den Küba'ya sinsi kuşatma ve küstah yaptırımlar! Siyonist ve batılı şer odaklarının taşeronu ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun "yeni Küba" safsatasına Havana'dan tokat gibi cevap geldi!
ABD'den Küba'ya sinsi kuşatma ve küstah yaptırımlar! Siyonist ve batılı şer odaklarının taşeronu ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun "yeni Küba" safsatasına Havana'dan tokat gibi cevap geldi!

Gündem

ABD'den Küba'ya sinsi kuşatma ve küstah yaptırımlar! Siyonist ve batılı şer odaklarının taşeronu ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun "yeni Küba" safsatasına Havana'dan tokat gibi cevap geldi!

ABD’den İran mesajı! Rubio "Olumlu işaretler var" diyerek kapıyı araladı
ABD’den İran mesajı! Rubio “Olumlu işaretler var” diyerek kapıyı araladı

Dünya

ABD’den İran mesajı! Rubio “Olumlu işaretler var” diyerek kapıyı araladı

ABD Dışişleri Bakanı Rubio’dan flaş İran mesajı! Önümüzdeki birkaç saati işaret etti
ABD Dışişleri Bakanı Rubio’dan flaş İran mesajı! Önümüzdeki birkaç saati işaret etti

Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Rubio’dan flaş İran mesajı! Önümüzdeki birkaç saati işaret etti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'de aday gösterilecek isim belli oldu! Kılıçdaroğlu'nun kurmayı bombayı patlattı
Gündem

CHP'de aday gösterilecek isim belli oldu! Kılıçdaroğlu'nun kurmayı bombayı patlattı

Şaibeli kurultayda emaneten CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan ve mahkemenin verdiği mutlak butlan kararı ile genel başkanlığı iptal edil..
Siyonistlerin ateşkes kalleşliğine ağır darbe! Hizbullah cephe hattında İsrail zırhlılarını ve tanklarını küle çevirdi!
Gündem

Siyonistlerin ateşkes kalleşliğine ağır darbe! Hizbullah cephe hattında İsrail zırhlılarını ve tanklarını küle çevirdi!

Lübnan'ın güneyinde işgalci Siyonistlere karşı direnişini sürdüren Hizbullah, katil İsrail ordusunun ateşkes mutabakatını arsızca ihlal eder..
Son dakika! Hain Kemal sloganları arasında Mansur'u gören Özgür gaza geldi: Beni seven arkamdan gelsin..!
Gündem

Son dakika! Hain Kemal sloganları arasında Mansur'u gören Özgür gaza geldi: Beni seven arkamdan gelsin..!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2.5 yıl sonra gittiği Geinel Merkez’de halka hitap ederken mahkeme kararıyla görevden alınan Özgür ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23