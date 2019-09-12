Çaldıkları altın ve paraları sokak ortasında paylaştılar Bursa'da bir evden çaldıkları altın ve paraları sokak ortasında paylaşan 3 kadın, güvenlik kamerasınca görüntülendi

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bir evden çaldıkları altın ve paraları sokak ortasında paylaşan 3 kadın, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. O.K'ye ait eve kapısını bir cisimle açarak giren 3 kadın, 70 bin lira değerinde para ve altını çalarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Bu kişilerin kimliklerini tespit eden ekipler, görüntülerden, evden çıkan 3 kadının farklı minibüslere binerek olay yerinden ayrıldıklarını ve başka bir ilçeye giderek altınları sokak üzerinde paylaştıklarını belirledi. Polis, E.S. (30), D.C. (35) ve A.S'yi (20) gözaltına aldı. Kadınların üzerinde arama yapan ekipler, kapı açma aparatı ele geçirdi. Kadınların, çaldıkları altın ve paraları sokak ortasında paylaşması bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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