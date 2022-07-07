CAL’da yine azgın azınlık terörü!

YAVUZ SELİM İSTANBUL

Sosyal faşistlerin yıllar boyunca öğrencileri ideolojik saplantılara esir ettiği Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nin proje okul yapılmasının ardından okulda vazifeye başlayan alnı secdeli idareci ve öğretmenler, eski Türkiye artıkları tarafından adeta linç ediliyor. Okul Aile Birliği’nde (OAB) yuvalanan yapı, paralel yönetim oluşturarak mevcut müdür ve idari kadroya istediklerini yaptırmak için kirli tezgahlara başvurmaktan geri durmuyor.

2015 yılında Necati Yener’in CAL müdürlüğüne atanmasıyla okuldaki kast sistemi bozulan aşırı laikçi kesim, tam 5 yıl boyunca okul, müdür ve öğretmenler hakkında atılmadık iftira bırakmadı. Üniversiteye yerleştirmede okulu Türkiye 2’inciliğine yükselten dönemin CAL Müdürü Necati Yener’e yönelik gizli Whatsapp gruplarında iftira kampanyaları düzenleyen, okulda mescid açılmasından ve iftar verilmesinden rahatsız olan, laikçi medyaya müdür aleyhine yalan bilgi taşıyan, sosyal medyada okul yönetimine karşı kara propaganda faaliyetleri yürüten OAB’çılar, gazetemiz Akit’in haberleriyle sürekli ifşa edildi.

2 yılda 3 müdür yediler

Oluşturdukları iftira sağanağı ile 2020 yılında başarılı olan OAB’çılar, Necati Yener’in 2020 yılında istifa etmesiyle okulda tekrar mevzi kazandı. Okulda istikrarsız yönetim oluşmasına sebep olan bu yapı, müdür öğütme makinesi gibi çalıştı. Necati Yener’in 2015-2020 arası müdürlük sürecinin ardından Cafer Çilenti Eylül 2020’de müdürlük görevine geldi, Mart 2021’de gitti. Mehmet Aybek Mart 2021’de geldi, Şubat 2022’de gitti. Son 2 yılda göreve gelen 4’üncü müdür olan Cafer Koçyiğit 1 Mart 2022’de göreve başladı. Müdür Koçyiğit, vazifeye başlar başlamaz “OAB canavarı”nı karşısında buldu.

Yeni müdüre yapmadıkları kalmamış

İftira kampanyalarıyla Müdür Yener ve diğer idarecilerin başını yiyen sosyal faşistler, şimdi de tezgahlarına boyun eğmeyen yeni müdüre savaş açtı. OAB Başkanı Özlem Bingöl Özakpınar, yönetim kurulu üyeleri Müge Adal ve Semra Kosvalı’nın başını çektiği iddia edilen koronun, müdüre, öğretmenlere, öğrencilere ve okuldaki personellere ağır baskılar uyguladıkları yönünde ciddi şikayetler yükseldi.

‘Haddini bildiririz’ tehdidi

Baskılara karşı isyan eden Müdür Koçyiğit’in dün velilere yönelik bilgilendirme mesajında skandalları tek tek anlattığı bildirildi. Akit’in ulaştığı dudak uçuklatan mesajda, OAB’ın rezillikleri resmen ifşa edildi.

“Bu okulda neden sürekli müdür değiştiğini anlamak zor olmasa gerek” diyen Müdür Koçyiğit, mesajında, “Göreve başladığım gün itibariyle OAB ve birkaç velimiz tarafından şahsıma bazı isimleri kadroya almam ve bazı öğretmenler ile idarecileri göndermem üzere dayatmalarda bulunuldu.

Bu durum bazen tehdit boyutuna geldi ve saygı sınırlarını aştı. Eski OAB başkanının eşi, mevcut OAB ile çok samimi olan bir velimiz odamda bana parmak sallayarak ve yüksek sesle ‘Bak müdür eğer istediklerimizi yapmaz isen sana da daha önceki bir müdüre yaptığımızı yaparız, haddini bildiririz’ diye tehdit etti. Bazı öğretmenlerimiz hakkında akla hayale gelmeyecek ifadelerde bulunuldu ve onlar hakkında soruşturma açmam yönünde tarafıma baskı yapıldı. İddiaları araştırdığımda iftiradan ve karalamadan öte gitmediğini gördüm” ifadelerine yer verdi.

Resmen paralel yönetim

OAB üyelerinin okulda paralel faaliyetlerde bulunduğuna vurgu yapılan açıklamada Müdür Koçyiğit, “Okulun sorumluluğu ve hesap verilirliği bizim üzerimizde iken tüm yetkiyi onlar kullanmak istediler. OAB yönetimi okula, eğitim-öğretime ve sosyal faaliyetlere destek vermeleri gerekirken hep bir dayatma ile geldiler. Bizim faaliyetlerimizi kendi faaliyetleri gibi gösterip (Rozet töreni, mezuniyet töreni, önceki müdür beyin talebiyle okul girişinin Fatih ilçe belediyemiz tarafından yapılması gibi...) yasal gerekçelerle onay vermediğimiz halde bazı paralel faaliyetlerde bulundular. Okul tarafından yapılan güzel faaliyetler ise itibarsızlaştırılmaya çalışıldı. (Heybeliada çalışma gezisi, iftar programı gibi...)

Kanunun dışına çık istediğimizi yap!

Bunlarla yetinmeyen okul aile birliği yöneticilerinin kanun dışı taleplerde bulunduklarını da açığa çıkaran Müdür Koçyiğit, şunları aktardı: “En son OAB yönetiminden başkan dahil 4 kişi ile yaptığımız toplantıda şahsımdan mevzuata aykırı, yasal olarak bizleri suçlu duruma düşürecek taleplerde bulundular. Ben ise mevzuat dahilinde işlerin yürütülmesini istediğimde ağızlarındaki baklayı çıkararak şahsıma bağırarak ve tehdit ederek ‘göreceksin sen, sana göstereceğiz’ diye içlerinden biri haykırdı.”

Pabuç bırakmayacak

Eğitim değil ideoloji peşinde koşan OAB’çılara pabuç bırakmayacağı mesajını veren Koçyiğit, velilere yönelik, “Sizlere söz veriyorum bunun için ekibimle sonuna kadar mücadele edip gayretle ve azimle çalışacağız” açıklamasında bulundu.

Soruşturma şart

Cağaloğlu Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği yönetiminin başrolünde olduğu özellikle idari kadroya yönelik tehdit skandallarıyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı’nın idari, cumhuriyet savcılarının adli olarak soruşturma başlatması bekleniyor.