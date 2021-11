Destan dizisi ATV ekranlarında başladı. Diziyi yakından takip edenler ise Çalayır karakterinin kim olduğunu, rolü kimin oynadığını araştırmaya başladı.

Çalayır kimdir? Çalayır rolünü im oynuyor?

Çalayır; Gök Hanlığı'nın her taşında kulağı olan; her nefesinden haberdar, kapalı kapıları ardında on dümen çevirip de birinden de yakalanmayan künebaşı.

Çalayır karakterini ise Evren Erler oynuyor. Peki, Evren Erler kim?

Evren Erler kim?

Evren Erler 1979 yılında dünyaya geldi. Evren Erler 1986 yılında oyunculuk eğitimi almaya başladı. 17. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri, Komedi Dalında Yardımcı Rolde Yılın En iyi Erkek Oyuncusu Ödülünü aldı. 18. Sadri Alışık Tiyatro Sinema ve Oyuncu Ödüllerinde ise Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Ödülü'ne layık görüldü.