Çakmasına bile 5816 koruması

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Mustafa Kemal istismarcılarının sopasına dönüşen 5816 sayılı Atatürk’ü Koruma Kanunu yine bir garabetle gündemde. Atatürk’e benzerliği ile dikkat çeken ve milli bayramlarda ortaya çıkarak bunu kazanç kapısı haline getiren Göksel Kaya’yı eleştiren bir vatandaş hakkında kamu davası açıldı.

Neresi suç?

Bir dönem dolandırıcılık iddiasıyla tutuklanan ve Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından da ticari amaçları için Atatürk’ü istismar etmekle eleştirilen Göksel Kaya’ya sosyal medya hesabından tepki gösteren M.D. isimli vatandaş davalık oldu. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı M.D.’nin Göksel Kaya’yı eleştirmesini “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret” suçu kapsamına sokarak tuhaf şekilde kamu davası açtı. Eskişehir 4. Asliye Ceza Mahkemesi, davayı kabul etti.

Yok böyle işgüzarlık

M.D. sosyal paylaşım sitesi üzerinden, 25 Kasım 2019’da Göksel Kaya’nın Atatürk kimliği ile bir okulu ziyaret etmesini “Bu ülkede Milli Eğitim Bakanlığı ne iş yapar? Bu palyaço hangi sıfatla okullara gidip çocukların beynine kendini kazıyor?” sözleri ile eleştirdi. M.D.’nin paylaşımımın savcılığa şikayet edilmesinin ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı 5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki kanuna dayanarak, Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret suçlamasıyla M.D. hakkında iddianame hazırlandı.

Dâvâya bile şaşırdık

Göksel Kaya’nın Atatürk’ü suiistimal etmesini eleştiren M.D. hakkında Atatürk’e hakaret bahanesiyle hakkında hazırlanan iddianamenin Eskişehir Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edilmesiyle trajikomik bir dava açılmış oldu. Dosyayı inceleyen mahkeme heyeti M.D. hakkında beraat kararı verdi. M.D.’nin avukatı, dava açılmasına bile şaşırdıklarını dile getirerek, “Şikayet üzerine savcılığın takipsizlik kararı vermesi gerekirdi. M.D. Atatürk’e hakaret etmiyor. Atatürk’ü suiistimal eden Göksel Kaya’yı eleştiriyor. Dava açılması komik bir karardı. Sonuçta beraat kararı verildi” dedi.