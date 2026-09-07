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Gündem Taylan Özgüven'in uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı
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Taylan Özgüven'in uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
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Taylan Özgüven'in uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı

Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Taylan Özgüven'in uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Etimesgut Belediyesi Başkan Yardımcısı Taylan Özgüven hakkında uyuşturucu madde kullandığı yönündeki ihbar üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Özgüven, Ankara Adli Tıp Şube Müdürlüğüne sevk edildi. Özgüven'den kan, kıl, idrar ve tırnak örnekleri alındı.

Adli Tıp raporunda Özgüven'den alınan örneklerin incelendiği belirtildi.

Adli Tıp incelemesinde Özgüven’in saç örneğinde sentetik kannabinoid türü 5F-ADB ve MDMB-INACA uyuşturucu maddeleri tespit edildi.

BEŞİKÇİOĞLU'NUN DA TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Öte yandan Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca Etimesgut Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da uyuşturucu testinin pozitif çıktığı bildirilmişti.

Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre hakkındaki ihbarlar üzerine Beşikçioğlu'ndan kan, idrar ve saç örnekleri alınmış, yapılan incelemenin ardından uyuşturucu testinin pozitif çıktığı öğrenilmişti.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüte üye olma", "zimmet", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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Yorumlar

HAŞHAŞİLER SARMIŞ DÖRTBIR YANIMIZI

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Hakk

Artık mezarlarda rakı değil uyuşturucu kullanma ayinleri düzenlerler
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