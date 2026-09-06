Yusuf Alabarda'dan sert çıkış: Türkiye’de Tel Aviv adına konuşan insanlar var!

Türkiye’nin bölgesel hamleleri ve İsrail’in Ankara’ya karşı izlediği politikalar tartışılmaya devam ederken güvenlik ve dış politika uzmanı Yusuf Alabarda’dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Katıldığı bir programdaki konuşmasında Türkiye’deki bazı çevrelerin dış politika gelişmeleri karşısında sergilediği tutarsızlığa işaret eden Alabarda, özellikle Tel Aviv’in çıkarları söz konusu olduğunda ortaya çıkan tavrı eleştirdi.

“TÜRKİYE’DE TEL AVİV’İN AYNASI VAR”

Alabarda konuşmasına oldukça çarpıcı bir tespitle başladı.

Türkiye’de Tel Aviv’in politikalarının adeta bir yansımasının bulunduğunu belirten Alabarda, “Türkiye’de aynası var kardeşim Tel Aviv adına” ifadelerini kullandı.

Alabarda, Türkiye’nin attığı her adımın İsrail yanlısı olarak gösterilemeyeceğini belirterek, dış politikadaki gelişmeler değerlendirilirken aynı ölçünün bütün aktörlere uygulanması gerektiğini vurguladı.

MEKKE İTTİFAKI ÜZERİNDEN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

Alabarda'nın eleştirisinin merkezinde Türkiye'nin bölgesel iş birliklerine yönelik yaklaşım vardı.

Mekke İttifakı gündeme geldiğinde bazı çevrelerin Tel Aviv’in güvenlik kaygıları üzerinden meseleye yaklaştığına dikkat çeken Alabarda, aynı hassasiyetin İsrail’in Türkiye’nin yakın çevresinde attığı adımlar karşısında gösterilmediğini söyledi.

Alabarda konuşmasında, “Tel Aviv’in adına endişelenerek Mekke İttifakı ile ilgili...” ifadeleriyle söz konusu tavra tepki gösterdi.

“YUNANİSTAN’IN İSRAİL’LE YAPTIĞI ANLAŞMAYA DAİR TEK KELAM ETMİYORSAN...”

Alabarda daha sonra dikkatleri Yunanistan-İsrail hattına çevirdi.

Türkiye’nin bölgesel ittifakları konusunda yoğun eleştiriler yönelten çevrelerin, Yunanistan’ın İsrail’le geliştirdiği ilişkiler ve yaptığı anlaşmalar karşısında aynı tepkiyi göstermediğine işaret etti.

Alabarda, “Yunanistan’ın İsrail’le yaptığı anlaşmaya dair tek kelam etmiyorsan...” sözleriyle bu çelişkiye dikkat çekti.

Alabarda’nın çıkışı, Türkiye’nin çevresinde İsrail merkezli gelişmeler yaşanırken Ankara’nın attığı adımların neden farklı bir ölçüyle değerlendirildiği sorusunu da beraberinde getirdi.

SURİYE VE YPG HATIRLATMASI

Alabarda’nın dikkat çektiği bir başka başlık ise Suriye oldu.

Suriye’de yaşanan gelişmelerin ve YPG yapılanmasının Türkiye’nin güvenliği açısından taşıdığı öneme işaret eden Alabarda, bu konuları görmezden gelenlerin Türkiye’nin bölgesel politikalarını eleştirmesindeki çelişkiye dikkat çekti.

Alabarda konuşmasında, “Suriye’de olan biteni, YPG’ye yapılanı görmezden geliyorsan...” ifadelerini kullandı.

Böylece tartışmayı yalnızca İsrail-Yunanistan hattıyla sınırlı tutmayan Alabarda, Türkiye’nin hemen güneyinde yaşanan gelişmelerin de hesaba katılması gerektiğinin altını çizdi.

ALABARDA'DAN ÇARPICI SORU: “SEN KİMİN ADINA KONUŞUYORSUN?”

Konuşmasının sonunda eleştirilerini daha da sertleştiren Alabarda, Türkiye’nin politikalarını sorgularken İsrail, Yunanistan, Suriye ve YPG başlıklarındaki gelişmelere sessiz kalan çevrelere doğrudan seslendi.

Alabarda, “Sen kimin adına konuşuyorsun kardeşim?” diyerek tepkisini ortaya koydu.

Alabarda’nın sözleri sosyal medyada da dikkat çekti. Konuşmanın paylaşıldığı videoda, Türkiye’nin bölgesel hamleleri karşısında Tel Aviv adına kaygılanırken İsrail’in Türkiye'nin çevresindeki adımlarına sessiz kalan çevrelerin tutumu sorgulandı.

“TEL AVİV ADINA ENDİŞELEN, YUNANİSTAN-İSRAİL ANLAŞMASINA SUS!”

Alabarda’nın konuşmasında ortaya koyduğu karşılaştırma dikkat çekici bir tablo oluşturdu: Türkiye’nin bölgesel iş birlikleri söz konusu olduğunda Tel Aviv merkezli kaygılar dile getirilirken, Yunanistan ile İsrail arasındaki anlaşmaların ve Suriye-YPG hattındaki gelişmelerin aynı çevreler tarafından görmezden gelinmesi.

Alabarda’nın çıkışının merkezindeki soru da tam olarak burada şekillendi:

Türkiye’nin attığı adımları Tel Aviv’in çıkarları üzerinden sorgulayanlar, İsrail’in Türkiye'nin yakın çevresindeki hamleleri karşısında neden aynı hassasiyeti göstermiyor?