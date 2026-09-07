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Otomotiv BMW sahipleri dikkat! 189 bin araç geri çağrılıyor
Otomotiv

BMW sahipleri dikkat! 189 bin araç geri çağrılıyor

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BMW sahipleri dikkat! 189 bin araç geri çağrılıyor

BMW, marş motoruna ulaşan nemin elektrik sisteminde arızaya ve yangın riskine yol açabileceği gerekçesiyle dünya genelinde 189 bin 130 aracını geri çağırıyor. Kampanyadan markanın 3, 5 ve 7 Serisi’nin belirli üretim yıllarındaki modelleri etkileniyor.

BMW, dünya genelinde 189 binden fazla otomobilini marş motorundaki nem sızıntısının yol açtığı yangın riski nedeniyle acil olarak geri çağırıyor.

Alman otomotiv devi BMW, 29 Temmuz 2014 ile 12 Kasım 2020 tarihleri arasında üretilen sedan modelleri için büyük bir geri çağırma kampanyası başlattı.

Almanya Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi tarafından 16791R referans koduyla yürütülen bu süreç, toplamda 189 bin 130 adet aracı kapsıyor.

HANGİ BMW MODELLERİ ETKİLENECEK?

Resmi açıklamalara göre bu kritik sorundan BMW'nin oldukça popüler olan 3, 5 ve 7 Serisi modelleri doğrudan etkileniyor.

Araçların F30'dan G20'ye, F10'dan G30'a ve F01/02'den G11/G12 jenerasyonuna kadar olan geniş bir üretim yelpazesi risk altında.

MARŞ MOTORUNDA BÜYÜK YANGIN TEHLİKESİ

Yaşanan teknik problemin temelinde, marş rölesinin iç temas noktalarına ulaşan ve zamanla korozyona yol açan nem sızıntısı yatıyor.

Hasar gören kontaklar direnci yükselterek tehlikeli kıvılcımlara ve oldukça yanıcı olan yalıtım malzemelerinin aniden tutuşmasına neden olabiliyor.

BMW yetkilileri, araç sahiplerini kaput altından gelebilecek yanık kokularına, marş zorluklarına ve elektrik sistemi arıza ışıklarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Başlatılan onarım sürecinde teknisyenler, su sızıntısı yolunu tamamen ortadan kaldırmak için sadece röleyi değiştirmek yerine tüm marş motorunu yenileyecek.

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