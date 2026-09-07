Canlı yayında kapısı çalındı! 64 yıl 6 ay hapis cezası bulunan kadın böyle yakalandı
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Esenler’de hakkında kesinleşmiş 64 yıl 6 ay hapis cezası bulunan G.K., sanal medyada canlı yayın yaptığı sırada polisin operasyonuyla yakalandı. Yayındaki bir kişinin “Hürrem’in kapısı çalıyor, açma Hürrem” uyarısı da işe yaramadı. Gözaltına alınan kadının çoğunluğu hırsızlık olmak üzere 215 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.
Canlı yayın yaparken polis kapıya dayandı
İstanbul’da hakkında uzun süredir yakalama kararı bulunan bir kadına yönelik polis operasyonunda dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı.
Beyoğlu Devriye Ekipleri Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş toplam 64 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 33 yaşındaki G.K.’nın izini sürmeye başladı.
Yürütülen çalışma sonucunda kadının Esenler Nene Hatun Mahallesi’ndeki adresi tespit edildi. Polis ekipleri belirlenen evi takibe aldı.
“Hürrem’in kapısı çalıyor, açma Hürrem”
Operasyon için harekete geçildiği sırada G.K.’nın sanal medya hesabı üzerinden canlı yayın yaptığı belirlendi.
Polislerin kapıyı çalması üzerine G.K., yayın devam ederken kapıya yönelerek “Kim o?” diye seslendi.
Tam bu sırada canlı yayına katılan kişilerden birinin söylediği sözler dikkat çekti:
“Hürrem’in kapısı çalıyor, açma Hürrem.”
Uyarının ardından kapı yuvasından dışarı bakmaya çalışan G.K.’nın yaşadığı şaşkınlık da saniye saniye canlı yayına yansıdı.
Polis içeri girdi, yayın devam etti
G.K.’nın kapıyı açmasıyla polis ekipleri eve girerek hakkında yakalama kararı bulunan kadını gözaltına aldı.
Operasyonun ilk anları telefon kamerası tarafından kaydedilmeye devam etti. Gözaltı sırasında telefonu yere düşen G.K., cihazı yeniden eline aldıktan sonra canlı yayını kapattı.
Şüpheli daha sonra işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
215 suç kaydı çıktı
Polisin yaptığı sorgulamada G.K.’nın adli geçmişinin boyutu da ortaya çıktı.
33 yaşındaki kadının çoğunluğu hırsızlık olmak üzere toplam 215 suç kaydının bulunduğu belirlendi.
G.K.’nın İstanbul, Bursa ve İzmir’deki farklı mahkemeler tarafından; elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceriyle almak suretiyle hırsızlık, bina içinde muhafaza altındaki eşya hakkında hırsızlık, kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık, resmi belgede sahtecilik ve nüfus müdürlüğüne gerçeğe aykırı beyanda bulunma suçlarından arandığı tespit edildi.
64 yıl 6 aylık kesinleşmiş cezası vardı
Hakkındaki farklı dosyalardan verilen cezaların toplamının 64 yıl 6 aya ulaştığı bildirildi.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen G.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Canlı yayında başlayan operasyonun, kadının yakalanmasıyla sonuçlanan anları ise kameraya yansıdı.