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Eylül ayında şaşırtan görüntü: Sabah gözlerini açanlar sürprizle karşılaştı

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DHA Giriş Tarihi:

Eylül ayında şaşırtan görüntü: Sabah gözlerini açanlar sürprizle karşılaştı

Rize'nin yüksek kesimlerinde eylül başında kar yağışı sürprizi yaşandı.

#1
Foto - Eylül ayında şaşırtan görüntü: Sabah gözlerini açanlar sürprizle karşılaştı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Yukarı Kavron Yaylası'nın yüksek kesimleri ile Kaçkar Dağı zirvesi kar yağışıyla beyaza büründü.

#2
Foto - Eylül ayında şaşırtan görüntü: Sabah gözlerini açanlar sürprizle karşılaştı

Çamlıhemşin ilçesinde dün gece saatlerinde 2 bin 300 rakımlı Yukarı Kavrun Yaylası'na ve Kaçkar Dağı zirvesine kar yağdı.

#3
Foto - Eylül ayında şaşırtan görüntü: Sabah gözlerini açanlar sürprizle karşılaştı

Yer yer beyaz örtüye bürünen yaylalar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

#4
Foto - Eylül ayında şaşırtan görüntü: Sabah gözlerini açanlar sürprizle karşılaştı

Yeşil örtü beyaza bürünürken, yaylacılar da köye dönüş için hazırlıklarına başladı.

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