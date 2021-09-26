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Spor Çakır'a dev maç
Spor

Çakır'a dev maç

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Milan ile Atletico Madrid arasında oynanacak karşılaşmada görev alacak.

Yeniakit Publisher
2021-09-26 14:17:00 -
Çakır'a dev maç

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Milan ile Atletico Madrid arasında oynanacak karşılaşmada görev alacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 28 Eylül Salı günü Milano'daki San Siro Stadı'nda TSİ 22.00'de oynanacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Mücadelenin dördüncü hakemi Arda Kardeşler olacak.

 

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