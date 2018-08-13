0553 313 94 23

Çakıcı’nın adamlarına operasyon

Sabah saatlerinde Kırıkkale'de kaldığı cezaevinden Sincan Kapalı Cezaevine nakledilen Alaattin Çakıcı’nın adamlarına operasyon yapıldı. Operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 19:49
Çakıcı’nın adamlarına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Ender Coşkun’un yürüttüğü soruşturma kapsamında Alaattin Çakıcı’nın adamlarına yönelik operasyon başlatıldı. Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, savcılık talimatı üzerine Kırıkkale ve Ankara’da çok sayıda adrese baskın yaptı. Operasyon kapsamında Çakıcı’nın avukatının da aralarında bulunduğu 17 adamı gözaltına alındı.

Çakıcı’nın adamlarının Kırıkkale’de ev tuttukları, burada işadamı ve esnafa baskı uygulayarak haraç topladıkları iddialarına da yer verildi.

SİNCAN’A NAKLEDİLMİŞTİ

Kırıkkale’nin Keskin İlçesinde T Tipi Kapalı Cezaevinde hükümlü bulunan ve Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde hazırlanan süresiz sağlık raporuyla gündeme gelen Alaattin Çakıcı bu sabah 05.00 sıralarında Sincan Kapalı Cezaevine nakledilmişti.

KAYNAK: HÜRRİYET

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 19:49
  1. Ankara
  2. Kırıkkale
  3. alaattin çakıcı
  4. operasyon

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Doların bugünkü karşılığı en fazla 4 liradır"
    1. "Doların bugünkü karşılığı en fazla 4..
    2. New York borsası düşüşle kapandı
    3. Çekirdekleri kurutmak için çevre..
    4. Beyaz Ev'den 'Brunson' açıklaması:..
    5. Pentagon'dan Türk pilotlar için flaş..
    6. Çanakkale'de orman yangını
    7. Yunanistan flaş iddia: 6 Türk jeti..
    8. İnatlaşma hastalık mı?
    9. Gözaltı morluklarından kurtulmak için..
    10. Bebeklerde kabızlık nasıl giderilir?
    11. Obeziteyi tetikleyen faktörler nelerdir?
    12. Saçkıran neden olur? Nasıl tedavi..
    13. Domatesin faydaları nelerdir?
    14. Alerjik deri testi nasıl uygulanır?
    15. İstanbul'da yangın! Çok sayıda ekip..
    16. Sıtma belirtileri nelerdir? Nasıl..
    17. Çapraz bağ yırtığı nedir? Nasıl tedavi..
    18. İşte Türkiye'nin yeni ticaret planı
    19. Melania Trump, Donald Trump'tan..
    20. Benfica maçı öncesi Fenerbahçe'den..
    KYK geri ödeme kredi borçları silinecek mi? Son dakika KYK borcu silinmesi
    KYK geri ödeme kredi borçları silinecek mi? Son dakika KYK borcu silinmesi
    Başkan Erdoğan: Savaşa hazırız
    Başkan Erdoğan: Savaşa hazırız
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    İtalyan müsteşar uyardı: Türkiye gibi ekonomik saldırıya uğrayabiliriz
    İtalyan müsteşar uyardı: Türkiye gibi ekonomik saldırıya uğrayabiliriz
    Merkez açıklama yaptı dolar düşüşe geçti
    Merkez açıklama yaptı dolar düşüşe geçti

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Dolara Londra'dan operasyon nasıl yapıldı?
    Dolara Londra'dan operasyon nasıl yapıldı?