Çakar'dan gündemi sarsacak VAR iddiası

Ümraniyespor'un Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olduğu maçta son dakikalarda bulduğu gol iptal edildi. Ünlü yorumcu Ahmet Çakar'dan maç biter bitmez "Hakemlere küfretsem terbiyesizlik olur. Fenerbahçe, hakem ve VAR hakeminin kıyağıyla kazanmıştır. Yazıklar olsun" paylaşımı geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, Ümraniyespor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Maçın 90+8'inci dakikasında Umut Nayir'in attığı gol iptal edildi. Ünlü yorumcu Ahmet Çakar'dan çok sert bir paylaşım geldi.

"Kıyak geçtiler"

Ahmet Çakar sosyal medya hesabından bu maçla ilgili, "Türk hakemliğine küfür etsem terbiyesizlik yapmış, suç işlemiş olurum. Fenerbahçe bu gece hakem ve VAR hakeminin kıyağıyla kazanmıştır. Fenerbahçe'nin golü öncesinde faule müdahale etmeyen VAR ne hikmetse Ümraniye'nin golünü iptal ettiriyor (Haklı olarak) Utanın. Yazıklar olsun" paylaşımını yaptı. Çakar'ın görüşlerine etkileşim yağdı.