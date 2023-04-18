Çakal Carlos'tan The Guardian'ın algı operasyonuna sert cevap

Geçen hafta The Guardian’da Jason Burke imzasıyla “Çakal Carlos’u yakalamak için CIA tarafından kiralanan terörist” başlıklı bir yazı yayınlandı. Bruno Bréguet hakkındaki iddiaları, Av. Güven Yılmaz vasıtasıyla konunun birinci muhatabı olan Çakal Carlos Baran Haber'e açıkladı.

The Guardian’da yayınlanan yazıda istihbarat tarihi, propaganda ve siyasî şiddet alanlarında uzman olan Adrian Hänni tarafından kaleme alınan “Terörist ve CIA Ajanı: İsviçreli Bruno Bréguet’nin İnanılmaz Hikayesi” isimli kitaptan bahsedilirken, Hänni’nin iddialarının gerçek olduğu kabul edilerek Bréguet’nin CIA ajanı olduğu ve Carlos’un 1994’te Sudan’da yakalanmasında parmağı olduğu iddia edildi. Bréguet’nin CIA’den Carlos’un operasyonlarına dair bilgileri satarak binlerce dolar kazanç sağladığı belirtildi.

Bu yazının yayınlanmasının ardından Türkiye’de ve dünyada, Çakal Carlos’un ismi bu kez ihanete uğradığı iddiasıyla yeniden gündeme geldi. Hänni’nin iddialarının gerçek olduğu kabulüyle tüm haberlerde Bréguet’nin hain olduğu ve Carlos’u CIA’ye sattığı ifade edildi.

Herkesin bildiği üzere Çakal Carlos (Salim Muhammed), her hafta Baran’da yayınlanan yazılarıyla Türkiye ve dünya gündemini değerlendiriyor. Türkiye’deki avukatları vasıtasıyla yapılan görüşmeler internet sitemizde yayınlanıyor. Bruno Bréguet hakkındaki iddiaları, Av. Güven Yılmaz vasıtasıyla konunun birinci muhatabı olan Çakal Carlos’a sorduk.

Adrian Hänni tarafından kaleme alınan kitaptaki iddiaların saçmalık olduğunu belirten Carlos, Bréguet’nin Yunanistan’da tutuklandığını ve Avrupa’nın güneyindeki bir Sovyet eski üssünde sorgu sırasında kazayla öldürüldüğünü belirtti. “Eğer Bréguet CIA için çalışıyor olsaydı, bütün bu saçmalıklar asla yaşanmazdı, yani sorgu sırasında kazayla öldürülemezdi. Eğer CIA için çalışıyor olsaydı, hiç kimse bu adama ihanet edemez ya da onu yakalayamazdı.” diyen Carlos “Bruno Bréguet Filistin direnişinin bir kahramanıydı, büyük ve önemli bir adamdı. Şimdi onu bir hain gibi göstermeye çalışıyorlar.” ifadelerini kullandı.

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Adrian Hänni'den bir mektup aldığını belirten Carlos, cezaevi yönetimi izin verirse kendisiyle memnuniyetle görüşeceğini belirtirken “Adrian Hänni bu kitabı yazdı ve beni görmek istiyor. Onu görüşmek için davet edeceğim, eğer izin verirlerse, memnuniyetle görüşeceğim. Bir avukatsa, onu avukatım olarak gösterebilirim ve böylece rahatlıkla gelebilir. Bunları ona yazacağım.” ifadelerini kullandı.

Davaları hakkında da açıklamalarda bulunan Carlos, aleyhinde hiçbir kanıt ve şahit olmamasına, davalarının zaman aşımı süresi dolmuş olmasına rağmen tam yedi kere ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldığını söyledi. Kendisinin özel bir statüde hukuksuz bir şekilde cezaevinde tutulduğunu belirten Carlos, “Mesela benim için kurdukları özel mahkeme, terörle mücadele mahkemesi daha önce yoktu. İşte buradayım, hapisteyim, zorla alıkoyuluyorum; ama hâlâ çoğu insan bana çok saygı duyuyor.” dedi.