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Spor Cagliari’nin kaptanı Aslan mı oluyor?
Spor

Cagliari’nin kaptanı Aslan mı oluyor?

Sarı-kırmızılı camiada seçim heyecanı yaşanırken bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Galatasaray'ın gündemine gelen son isim ise İtalya Serie A'da Cagliari'de küme düşen kaptan Joao Pedro oldu.

Yeniakit Publisher
2022-06-11 15:17:00 -
Cagliari’nin kaptanı Aslan mı oluyor?

Sarı-kırmızılı camiada seçim heyecanı yaşanırken bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Galatasaray'ın gündemine gelen son isim ise İtalya Serie A'da Cagliari'de küme düşen kaptan Joao Pedro oldu. 

Yeni başkanını bekleyen Galatasaray'da bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Gündeme gelen son isim Cagliari'den Joao Pedro... Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Torino'nun istediği 30 yaşındaki forvet arkası ile Monza ve Galatasaray da ilgileniyor.

Sergilediği başarılı performans sonrası İtalya Milli Takımı kadrosuna dahil edildi. Fotomaç'ın haberine göre bir yıl daha sözleşmesi bulunan Joao Pedro için Cagliari, 10 milyon euro bonservis talep ediyor. Oyuncunun satışından eski kulübü Estoril'e de pay verilecek. Bu arada Pedro'nun Torino ile gerçekleştirdiği ilk görüşmelerden olumlu sonuç çıkmadı. Bu sonucun Monza ve Galatasaray'ı umutlandırdığı da ifade edildi. Hücumcu futbolcu küme düşen Cagliari formasıyla bu sezon Serie A'da 37 maça çıktı. Joao Pedro, 13 gol attı.

Brezilya asıllı İtalyan futbolcu 4 asistlik skor katkısı sağladı.

JOAO PEDRO KİMDİR?

Joao Pedro, 9 Mart 1992 tarihinde dünyaya gelmiştir. 30 yaşındaki futbolcu Brezilya'nın Ipatinga kentinde doğmuştur. Futbolcu kariyerine Clube Atlético Mineiro B takımında başlamıştır. Palermo ve Santos gibi takımlarda forma giyen Pedro'nun güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro'dur.

 

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