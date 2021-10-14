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Spor Çağlar'a dev talip
Spor

Çağlar'a dev talip

Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü'ye Arsenal talip oldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-14 08:35:00 -
Çağlar'a dev talip

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Leicester City forması giyen milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü'yü takımına katmak istiyor. Çağlar Söyüncü, daha önce de Real Madrid ve Barcelona ile anılmıştı.

Transfermarktweb sitesinde yer alan habere göre; Arsenal'ın, başarılı stoperi Çağlar Söyüncü için ocak ayında bir girişim yapacağı belirtildi.

Haberde, 21,5 milyon Euro bonservis bedeliyle Freiburg'dan Leicester City'ye transfer olan 25 yaşındaki savunma oyuncusunun, Arsenal'a iki katı fiyatına mal olacağı belirtildi.

Leicester City ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılına kadar devam eden Söyüncü, çıktığı 93 maçta 2 gol ve 1 asist kaydetti.

Başarılı savunma oyuncusunun ismi bir süredir La Liga takımları Barcelona ve Real Madrid ile de anılmıştı.

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