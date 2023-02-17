Çağlar Söyüncü'nün transferi teklifi bedavaya gerçekleşti! Büyük sürpriz: Yeni adresi belli oldu

Leicester City'de gözden çıkarılan Çağlar Söyüncü'nün yeni takımının neresi olacağı merak konusuydu. Devre arasında Atletico Madrid'e imza atacağı öne sürülen Çağlar Söyüncü'nün transferi sezon sonuna kaldı.

İtalyan medyasından Corriere Dello Sport'un haberine göre Atletico Madrid'in hedefindeki isim Çağlar Söyüncü. 26 yaşındaki savunmacının Leicester ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve bir anlaşma bulunmamakta. Önümüzdeki sezondan itibaren La Liga'da forma giymesi beklenen Türk stoperin transferi 1 Temmuz'da gerçekleşecek.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'NÜN KARİYERİ

Akşam'a göre: İsmi daha önce başka büyük takımlarla da anılan Çağlar Söyüncü ile Türk takımları da ilgilenmişti. Futbola Menemen Belediye alt yapısında başlayan 1.87 boyundaki savunmacı daha sonra Bucaspor altyapısında oynamaya başladı. Aliağa'da futbola devam eden Çağlar Söyüncü 2014 yılında yıldızının parladığı Altınordu'ya transfer oldu. Buradan 2016 yılında 7.93 milyon Euro bedelle Freiburg'a transfer oldu. Almanya'da da iyi formunu sürdüren yerli savunmacı 2018 yılında 21.10 milyon Euro'ya Premier Lig ekiplerinden Leicester City'e transfer oldu.

Çağlar Söyüncü'nün kariyerinde 225 maçta 6 gol 3 asisti bulunurken FA Cup ve FA Community Shield şampiyonluğu bulunuyor.