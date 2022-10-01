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Spor Çağlar Söyüncü'de sürpriz gelişme...
Spor

Çağlar Söyüncü'de sürpriz gelişme...

Leicester City ile yolları ayırmak için gün sayan Çağlar Söyüncü'nün talipleri netleşmeye başladı. Çağlar Söyüncü için İtalya ve İspanya'dan teklifler gelirken, sürpriz bir gelişme yaşandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-01 16:04:00 -
Çağlar Söyüncü'de sürpriz gelişme...

Leicester City ile yolları ayırmak için gün sayan Çağlar Söyüncü'nün talipleri netleşmeye başladı. Çağlar Söyüncü için İtalya ve İspanya'dan teklifler gelirken, sürpriz bir gelişme yaşandı.

Leicester City ile sözleşmesinin son senesine giren Çağlar Söyüncü, bu sezon hocası Brendan Rodgers tarafından bir anlamda kadro dışı bırakılmıştı. Premier Lig'deki hiçbir maçta 1 dakika bile görev verilmeyen Çağlar, sadece kupa maçında yer almış ve menajer Rodgers tarafından basın toplantısında yetersizliğiyle eleştirilmişti. Milli futbolcumuz için transfer bombaları ardı ardına patlıyor.

Transferde Atletico Madrid, Villarreal ve Inter ile adı geçen Çağlar Söyüncü'nün Leicester City'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Milli futbolcumuz için son bomba ise Premier Lig'den. Yağız Sabuncuoğlu'nun duyurduğu habere göre; İngiliz devi Chelsea, Çağlar Söyüncü'nün transferi için harekete geçti. Sezon sonu bedava olarak alabilecekleri başarılı stoper için devre arası bir ücret ödeyip alma ihtimali de bulunuyor. Maviler'in yeni hocası Graham Potter'ın Çağlar Söyüncü'yü ısrarla istediği vurgulandı.

Akşam'a göre; Premier Lig'de forma giyen tek Türk futbolcu olan Çağlar Söyüncü'nün İngiltere'de kalması mutluluk verici. Piyasa değeri 28 milyon euro olan Milli oyuncumuz, Türkiye'nin en değerli 2., takımının 5., Premier Lig'in ise 104. oyuncusu konumunda bulunuyor.

 

 


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