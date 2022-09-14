Çağlar Söyüncü bakın kime imzayı atıyor!

Süper Lig'de geride kalan 6 haftada 13 puan toplayarak 5. sırada yer alan Galatasaray, yaz transfer dönemini çok hızlı geçirmişti. Kadrosuna toplam 13 futbolcu katan sarı - kırmızılılar, son gün ise 5 futbolcuya imza attırmıştı. Galatasaray, sol bek ve stoper transferleri için de birçok girişimde bulunmuş ancak hedefteki isimlerle anlaşma sağlanamamıştı.

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek ve yönetim, yaz transfer dönemi sona erse de çalışmalarını sürdürüyor. Bu sezon şampiyon olarak Avrupa arenasında yeniden boy göstermek isteyen Aslan, sezon sonu için şimdiden harekete geçti.

Transfer operasyonuna hız kesmeden devam eden sarı - kırmızılılar, Premier Lig ekibi Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü için İngiliz kulübü ve oyuncuyla görüşmüştü. Milli futbolcu için anlaşmaya varamayan Cimbom'un bu transferi bitirmek için yeniden harekat başlattığı ortaya çıktı.

Başarılı savunma oyuncusunun Leicester City ile kontratnın sezon sonunda bitecek olmasını fırsata çevirmek isteyen Galatasaray Yönetimi, Çağlar Söyüncü'yü bonservis bedeli olmadan kadroya katmak istediği aktarıldı.

OCAK AYINDA ÖN SÖZLEŞME

Aslan'ın, Çağlar Söyüncü'nün Leicester ile yeni sözleşme için anlaşmaya varmaması halinde oyuncuyla ocak ayında ön kontrat imzalayabilecği öğrenildi.Dört yıldır Leicester City'de oynayan Söyüncü, bu sezon 1 resmi maçta forma giydi.

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