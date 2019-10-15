Çağla aşı nasıl yapılır? Çağla aşı tarifi malzemeleri

Gaziantep yöresinin oldukça farklı mutfağından bir lezzetle daha karşınızdayız. Çağla Aşı Gazianteplilerin özellikle ilkbahar aylarında tükettiği bir lezzettir. Gaziantep’e gidildiğinde mutlaka yerinde yenilmesi gereken bir yemektir. Pek, çağla aşı nasıl yapılır? Çağla aşı için gerekli malzemeler nelerdir? İşte çağla aşı tarifi...

Malzemeler

• 1 kg çağla (badem)

• 300 gr yağsız parça kuzu eti

• 1 su bardağı nohut

• 500 gr süzme yoğurt

• 1 yumurta

• 3 yemek kaşığı tereyağı

• 1 yemek kaşığı haspir

• Tuz

• Karabiber

Çağla aşı nasıl yapılır?

Çağlaları boyuna ikiye kesip çekirdeklerini çıkarın. Üzerine su ekleyip yumuşayana kadar haşlayın ve suyunu süzün. Kuzu eti ve nohudu tencereye alıp pişirin. Kuşbaşı et ve akşamdan ıslatılmış nohutu düdüklü tencerede 20 dakika pişirin. Çağlayı ekleyip tuzla tatlandırın. 5 dakika pişirin. Süzme yoğurt ve yumurtayı bir kasede çırpın. Pişirdiğiniz yemeğin suyundan azar azar ekleyip çırpmaya devam edin. Ilınmış olan karışımı yemeğe azar azar ekleyip karıştırın. 2-3 dakika pişirin. Tereyağını tavada kızdırıp karabiber ve haspiri ekleyin. Yemeğe ekleyip servis yapın.