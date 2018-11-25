Çağı anlayan girişimci gençlere ihtiyacımız var

Ekonomi Servisi

17. MÜSİAD EXPO kapsamında dün CNR EXPO İstanbul’da gerçekleştirilen 6. Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi (UGİK), geleceğin girişimcilerini ve sanayicilerini bir araya getirdi. Kongre hakkında konuşan Genç MÜSİAD Başkanı Engin Akdağ, artık ülkenin donanımlı, çağın gereksinimlerini anlayan, dinamik girişimcilere ihtiyaç duyduğunu dile getirdi. Başarılı ekonominin temel taşlarından birinin gençler olduğuna dikkat çeken Akdağ, UGİK’in bu anlamda önemli bir görev gördüğünü; dinamik yatırımcıları buluşturduğunu ifade etti.