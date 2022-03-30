'Çağdaş' Batı'da mide bulandıran siyasi şov! LGBT rezaleti ifşa oldu

Sözde 'çağdaş' Batı, mide bulandırmaya devam ediyor.

İngiltere Parlamentosu'nda yer alan Milletvekili Jamie Wallis, LGBT'li olduğunu açıkladı. Yaptığı ahlaksızlıklar nedeniyle şantaja uğradığını söyleyen Wallis, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı hedef aldı.

Şantaja uğradığını açıkladı

Jamie Wallis, sözde "trans" kimliğini açıklayan ilk milletvekili olduğunu söylerken yaptığı ahlaksızlık nedeniyle şantaja uğradığını da duyurdu.

Siyasi şov yaptığı iddia edilen Jamie Wallis, Avam Kamarası'na seçildikten kısa bir süre sonra şantaj yapıldığını da sözlerine ekledi.

İngiliz Milletvekili Jamie Wallis, Nisan 2020'de aile üyelerine fotoğraf gönderen bir şantajcı tarafından trans kimliğinin duyurulacağı yönünde tehdit aldığını da iddia etti.

Jamie Wallis, bugün yaptığı açıklamada, “Bunu sizinle paylaşmaya hiç niyetim yoktu” diye konuşurken “Bunu yüksek sesle söylemeden önce siyaseti bırakacağımı hep hayal etmiştim.” şeklinde devam etti.

Johnson'ı eleştirdi

Boris Johnson'ın trans kişiler hakkında şaka yaptığının bildirilmesinden saatler sonra yayınlanan bir açıklamada, Bridgend Milletvekili Jamie Wallis "benim gerçeğimi hiç yaşamadığını" ancak kimliğini "herkese anlatarak" başlayacağını söyledi.

'Tecavüze uğradığı' iddiasıyla mağduru oynadı

Eylül 2021'de mağduru oynayan Jamie Wallis, internette tanıştığı biriyle bir birliktelik yaşadığını söylerken tanıştığı kişinin kendisine tecavüz ettiğini de ifade etti.