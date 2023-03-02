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Ekonomi Çağ Üniversitesi’ne akademik personel alınıyor
Ekonomi

Çağ Üniversitesi’ne akademik personel alınıyor

Çağ Üniversitesi’ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca ilanla duyurulan akademik kadrolara tam gün statüde çalışacak Öğretim elemanları alınacak.

Yeniakit Publisher
2023-03-02 14:27:00 -
Çağ Üniversitesi’ne akademik personel alınıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Başvurular 15 gün içinde, istenen belgelerle birlikte Çağ Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmayacak. İnternet üzerinden başvurular ise kabul edilmeyecek.

İSTENEN BELGELER

1- Çağ Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılmış, başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini içeren ıslak imzalı başvuru dilekçesi,

2- YÖK formatlı özgeçmiş.

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
ÖNE ÇIKAN VİDEO

4- 1 adet fotoğraf

5- Adli sicil kaydı

6- Lisans/yüksek lisans /doktora diploması (diploma yurt dışından alınmış ise YÖK denklik belgesi, öğrenci ise öğrenci belgesi)

7- Lisans transkripti

8- ALES belgesi

9- Yabancı dil belgesi

Başvuru Adresi: Çağ Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Adana Mersin Karayolu Üzeri 33800 Yenice Tarsus MERSİN

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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