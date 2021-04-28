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Ekonomi Çağ Üniversitesi 2 Öğretim Üyesi alacak
Ekonomi

Çağ Üniversitesi 2 Öğretim Üyesi alacak

Çağ Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 2 Öğretim Üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-28 13:30:00 -
Çağ Üniversitesi 2 Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara tam gün statüde çalışacak öğretim üyeleri alınacak. Başvurular bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde, istenen belgelerle birlikte Çağ Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların, başvuruda bulunduğu akademik birimi belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını 1 adet basılı, 3 adet taşınabilir bellek (CD/flash bellek) halinde vermeleri gerekmekte.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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