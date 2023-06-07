Çadır kentte korkutan yangın

Adıyaman’da, çadır kentte çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Sümerevler Mahallesi Eğriçay Parkı içerisinde bulunan çadır kentte yer alan bir çadırda yangın çıktı. Meydana gelen yangını fark eden vatandaşlar alevlere müdahale ederek itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Yangın kısa sürede büyüyerek yan tarafında bulunan çadıra da sıçradı. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. Olayda her iki çadır da kullanılamaz hale geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.