Cadı fındığı yağı nedir? Cilt lekelerine ve sivilcelere etkin çözüm!

Cadı fındığı yağı nedir?

Cadı fındığı yağı genellikle kozmetik ürünlerde kullanılır. Anavatanı Avusturalya olan bu bitki, dünyada birçok ülkede yetişiyor. Yetiştiği bölgeye göre içerisinde bulunan yağ asitlerinin oranı da değişiyor. Kozmetik sektöründe değil yemeklerde de kullanılıyor. İçerisinde bol miktarda Oleik Air, Linoeik Asit, Palmitoleik Asit , Omega 3, Omega 6 ve Omega 7 bulunduruyor.

Cilt problemlerine neden olan birçok etken bulunuyor. Cilt problemlerini gidermek için düzenli olarak cilt temizliği yapmak ve sağlıklı beslenmek gerekiyor. Cadı fındığı yağı antibakteriyel özelliği ile cilt bakımında sıklıkla tercih ediliyor. Saçlara ve cilde iyi gelen cadı fındığı yağı egzamaya karşı da iyi geliyor. Hücreleri onarıyor ve cildi canlandırıyor. Cadı fındığını hem yağ olarak hem de tonik olarak cilt bakımında kullanabilirsiniz.

Cadı fındığı yağı faydaları

Saç dökülmesi

Saç diplerinde yaşanan kaşıntı

Tırnaklarda kırılma

Cilt lekeleri

Sivilceler

İltihaplı cilt yaraları

Egzama

Ölü deriden arınma

Nasıl kullanılır?

Yüze uygulama sırasında cadı fındığı yağını, aloe vera jeliyle karıştırabilirsiniz. Böylece hassas ciltleri korumuş olursunuz.

Makyaj temizleme pamuğuna birkaç damla cadı fındığı yağı döküp cildinizi bu pamukla silebilirsiniz. Her gece uykudan önce uygulama yaparsanız; çok kısa sürede cildinizi yenilemiş olursunuz.

Cadı fındığı yağını cildinize gün içinde 2 defa sürmeniz önerilir. Çok fazla kullanımı cildinizi yoracağı için önerilmez. Uygun görülen kullanım sabah ve gece olmaktadır.

Saç bakımında cadı fındığı yağını kullanmak için çeşitli esansiyel yağları deneyebilirsiniz. Saç maskesine 3 – 4 damla cadı fındığı yağı ekleyerek etkilerini görebilirsiniz.

Yara ve tahrişleri iyileştirmek için kullanımda zeytinyağıyla karıştırıp cilde sürmeniz önerilir. Böylece cadı fındığı yağının etkisi daha hızlı hissedilecektir.

Cadı fındığı yağının zararları

Uzun vadede yemeklerinizde kullandığınız zaman kilo almanıza sebep olur.

Kolestrol hastalığını varsa kullanmamalısınız.

Ciğerlerde yağlanma yapabilir. Vücutta tutunabilen bir yağdır.

Cilte oluşabilecek bilinen bir etkisi yoktur. Yine de doktorunuza danışarak kullanın.

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