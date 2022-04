C vitamini kanseri önlüyor! C vitamini eksikliğinin belirtileri nelerdir?

C vitamini nedir?

C vitamini veya askorbik asit, suda çözünen bir vitamindir. Birçok enzimatik tepkimede görev alabilen C vitamini ısıya dayanaksızdır. Yapılan çeşitli araştırmalar, C vitamininin vücudun her bölgesindeki dokuların büyümesi ve onarımı için gerekli olduğunu göstermektedir. C vitamini, yaraları iyileştirmeye, dişleri, cildi ve kıkırdağı onarmaya ve korumaya yardımcı olur. C vitamini ayrıca bir antioksidan olarak, vücutta belirli kanserleri ve kalp hastalıklarını önlemeye veya geciktirmeye yardımcı olur, sağlıklı yaşlanmayı desteklemeye yardımcı olabilecek serbest radikallerle savaşır. Gıdalardan alınan C vitamini, osteoartritli kişilerde kıkırdak kaybı riskini de azaltmaya yardımcı olur.

Kansere karşı koruyucu olan 5 vitaminden biri olan c vitaminidir.

Vücudu yenileyici özelliği ile C vitamini

C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirir, kolejen üretimini artırır, deri, kıkırdak, tendon, bağ ve kan damarlarının yenilenmesini sağlar. C vitamini eksikliğinde kalp, artrit ve kanser gibi önemli hastalıklar ortaya çıkabilir. Bu özelliği ile C vitamini, vücuda alınan kanserojen maddeleri etkisiz hale getirir ve kansere karşı kalkan oluşturur. C vitamini en fazla taze sebze ve meyvelerde bulunur. Zengin C vitamini içerikli olan besinler; kuşburnu, maydanoz, tere, roka, diğer yeşil yapraklı sebzeler, karnabahar, yeşil sivri biber, turunçgiller, domates, çilek ve patatestir.

C Vitamini eksikliğinin belirtileri nelerdir?

- Sinir hücrelerinin ihtiyacı olan asitler azaldığından sinir sitemi hasar alır. Hasar alan sinir sitemi nedeniyle beyinde de bir takım komplikasyonlar gelişir. Bunlar baş ağrısı, halsizlik ve yorgunluk gibi durumlarla kendini gösterir.

- Tükürükte azalan enzimler nedeniyle diş etlerinde besinlerin bıraktığı hasarlar ve toksinler nedeniyle şişme ya da kanama gibi durum yaşanır.

- Cilt hücreleri yenilenmediğinden morarma ve çürüme belirtileri gösterir.

- Bağışıklığın zayıflaması ağız içi, dudak, burun ve yanaklarda aft çıkmasına zemin hazırlar.

- Sürekli ateş basma gibi hararetler yaşanır. Bazılarında ise tam tersi üşüme görülür.

- Kemik ve kas ağrılarının şiddetlerinde artışlar ortaya çıkar.

- Sivilce lekeleri geçmez ve yaralar çok yavaş iyileşme gösterir.

- Hastalıklara karışı direncin sürekli düşüktür.

C vitamini kaynakları nelerdir? C vitamini nelerde var?

Meyve ve sebzeler en iyi C vitamini kaynaklarıdır. C vitamini yönünden zengin olan besinler arasında şunlar bulunur:

Tatlı patates

Kavun

Turunçgiller

Pişmiş brokoli

Kırmızı lahana

Yeşil biber

Kırmızı biber

Kivi

Domates suyu

Ispanak

Kuşkonmaz

Çilek

Kuşburnu

Böğürtlen

Asma yaprağı

Günlük alınması gereken c vitamin;

- 3 yaşındaki bir çocuğun günlük alması gereken C vitamini miktarı 35 mili gram olması gerekir.

- 6 yaş 50 miligram

- 9 yaş 60 miligram

- 12 yaş 90 miligra

Cilt bakımında c vitaminin oldukça önemli bir yere sahip olduğu biliniyor. Popüler hale gelen c vitamini serumları kolajen üretiminden, lekesiz parlak bir cilde kadar bir çok konuda yaşlanma karşıtı etkileriyle ortaya çıkıyor.

C vitamini serumları gerçekten işe yarıyor mu?

C vitamini, serumlar , nemlendiriciler, maskeler, tonerler, yüz sisleri, yağlar, maskeler, göz kremleri ve temizleyiciler gibi çeşitli cilt bakım ürünlerinde bulunur . Bazı şirketler, çözülebilir tabakaların yanı sıra renk bozulmasını hedeflemek için C vitamini bazlı leke tedavileri satar. Ayrıca bir nemlendiriciye veya seruma eklenebilen veya suyla karıştırılabilen bir toz formunda da satılmaktadır.

C vitamini almanın en yaygın yolu, hafif olmaları, hızlı emilmeleri ve ürünlerin altına katmanlanabilmeleri nedeniyle serumdur. Sadece birkaç damla serum gereklidir ve çoğu insan sabahları nemlendiricinin altına uygular.

Her ürün değişen miktarlarda C vitamini içerir . Etiketi dikkatlice okuyun. Çoğu ürün %15-20 arasında C vitamini içerirken, bazıları %30'a kadar çıkıyor.

C vitamini en iyi cildin daha parlak görünmesine yardımcı olmasıyla bilinir. C vitamini bir asit olduğundan, yüzün daha pürüzsüz ve parlak görünmesini ve daha yumuşak hissetmesini sağlayan ölü deri hücrelerinin atılmasına yardımcı olur. Ayrıca cildin daha parlak görünmesine neden olan melanin üretimini de engelleyebilir. Düzenli kullanım, hücre döngüsünden kaynaklanan ince çizgilerin görünümünü en aza indirmeye de yardımcı olabilir.

Bir antioksidan olarak C vitamini, güneşe maruz kalma sonucu oluşan serbest radikalleri nötralize ederek, C vitamini güneş hasarına karşı koruyucu ve onarıcı nitelikler kazandırır.

C vitamini, vücudun doğal kolajen oluşturma sürecinde bir kofaktör veya yardımcı bir molekül görevi görür.

Cilt, diyetle C vitamini alan son organ olduğundan, tozlar ve serumlar gibi topikal L-askorbik asit ürünleri cildin görünümünü iyileştirmek için faydalı olabilir.

C vitamini, ister genç ister olgun, kuru, yağlı, normal veya hassas cilde sahip olun, tüm cilt tipleri ve yaşları için uygundur.

Tüm C vitamini bazlı ürünler, doğrudan güneş ışığından uzak, serin ve kuru bir yerde saklanmalıdır.

C vitamini, serumlar , nemlendiriciler, maskeler, tonerler, yüz sisleri, yağlar, maskeler, göz kremleri ve temizleyiciler gibi çeşitli cilt bakım ürünlerinde bulunur . Bazı şirketler, çözülebilir tabakaların yanı sıra renk bozulmasını hedeflemek için C vitamini bazlı leke tedavileri satar. Ayrıca bir nemlendiriciye veya seruma eklenebilen veya suyla karıştırılabilen bir toz formunda da satılmaktadır.

C vitamini almanın en yaygın yolu, hafif olmaları, hızlı emilmeleri ve ürünlerin altına katmanlanabilmeleri nedeniyle serumdur. Sadece birkaç damla serum gereklidir ve çoğu insan sabahları nemlendiricinin altına uygular.

Her ürün değişen miktarlarda C vitamini içerir . Etiketi dikkatlice okuyun. Çoğu ürün %15-20 arasında C vitamini içerirken, bazıları %30'a kadar çıkıyor.

C vitamini en iyi cildin daha parlak görünmesine yardımcı olmasıyla bilinir. C vitamini bir asit olduğundan, yüzün daha pürüzsüz ve parlak görünmesini ve daha yumuşak hissetmesini sağlayan ölü deri hücrelerinin atılmasına yardımcı olur. Ayrıca cildin daha parlak görünmesine neden olan melanin üretimini de engelleyebilir. Düzenli kullanım, hücre döngüsünden kaynaklanan ince çizgilerin görünümünü en aza indirmeye de yardımcı olabilir.

Bir antioksidan olarak C vitamini, güneşe maruz kalma sonucu oluşan serbest radikalleri nötralize ederek, C vitamini güneş hasarına karşı koruyucu ve onarıcı nitelikler kazandırır.

C vitamini, vücudun doğal kolajen oluşturma sürecinde bir kofaktör veya yardımcı bir molekül görevi görür.

Cilt, diyetle C vitamini alan son organ olduğundan, tozlar ve serumlar gibi topikal L-askorbik asit ürünleri cildin görünümünü iyileştirmek için faydalı olabilir.

C vitamini, ister genç ister olgun, kuru, yağlı, normal veya hassas cilde sahip olun, tüm cilt tipleri ve yaşları için uygundur.

Tüm C vitamini bazlı ürünler, doğrudan güneş ışığından uzak, serin ve kuru bir yerde saklanmalıdır.

Ev yapımı c vitamini tarifi

Birçok tanınmış marka pahalı C vitamini serumları satmaktadır. Endişelenmeyin, hazırlaması kolay bir C vitamini tarifini sizinle paylaşacağız. İhtiyacınız olan ve yapmanız gerekenler: malzemeler

¼ XNUMX çay kaşığı askorbik asit - C vitamini bir asittir askorbik Bitkilerde ve insanlar dışındaki çoğu memelide glikozdan elde edilir, turunçgiller de dahil olmak üzere gıdalardan doğal olarak elde edilebilir - toz (C vitamini kapsülleri de kullanabilirsiniz).

1 çay kaşığı gliserin

2 çay kaşığı gül suyu veya damıtılmış su

1 kapsül E vitamini

Küçük şişe (sadece koyu cam, tercihen bir damlalık ile). En kaliteli malzemeleri güvenilir bir kaynaktan satın aldığınızdan emin olun.

Yöntemi

Küçük bir kapta, önce gül suyu veya damıtılmış su dökün. Askorbik asit tozunu I suya dökün (hassas cilde sahip olanlar için daha az toz kullanmalısınız). Toz tamamen eriyene kadar iyice karıştırın. Gliserin ekleyin ve iyice karıştırın. Bir E vitamini kapsülü kesin ve içeriğini bir kaseye boşaltın. İyice karıştırın. Serum şişede azalır ve şiddetle sallanır. Bu serumu güneş ışığından uzak, serin ve karanlık bir yerde saklayın.

Nasıl yapılır?

Yüzünüzü yıkayın ve bir veya iki damla serum alın ve yüzünüze uygulayın. Normal bir fenomen olan serumu uyguladıktan sonra karıncalanma hissedebilirsiniz. Hassas bir cildiniz varsa, serumu farklı günlerde uygulayın, böylece cildiniz ona iyi uyum sağlayabilir. Sabah evden çıkmadan önce yüzünüzü iyice yıkayın. Cildinizde serumla güneşte dışarı çıkmayın. C vitamini hassas olabileceğinden ciddi tahrişe ve cilde zarar verebilir. Bir haftalık kullanım için ideal olan az miktarda serum yapın, ardından yeni bir partiyi tekrarlayın. İki haftalık kullanımdan sonra bile karıncalanma veya rahatsızlık hissederseniz, kullanmayı bırakın.