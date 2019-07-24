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Cacharel’den Kara Kartal’a özel koleksiyon

Beşiktaş JK, Cacharel markası ile tekrar iş birliğine gitti.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:30
Cacharel’den Kara Kartal’a özel koleksiyon

2003’te Beşiktaş JK’nın şampiyonluk kupasını kucakladığı kuruluşunun 100. yılının ardından, yeni sezonda tekrar bir araya gelen Cacharel ve Beşiktaş JK’nin iş birliğine devam kararı Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Orman ve TMSF Başkanı Muhiddin Gülal’ın attıkları imzalarla duyuruldu.

Bu yıl sporcularımızın stilini bir anlamda Cacharel’e emanet ettik’’ diyen Fikret Orman, Cacharel’in kulübleri için uğurlu bir marka olduğunu dile getirdi. Beşiktaş JK’nin 100. Yıl şampiyonluğunu kutladıkları 2003’te de Cacharel markası ile iş birliğine gittiklerini hatırlatan Başkan Orman, ‘’Bu yıl da kaldığımız yerden devam ederek, birlikte önemli başarılara imza atacağımıza inancımız tam. Ülkemizin bu kıymetli tekstil markası ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğinin her iki markaya ve camiamıza hayırlı olmasını ve şans getirmesini temenni ediyorum” dedi.

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal da, erkek giyimin önde gelen markalarından Cacharel ile Türk futbolunun önemli markası Beşiktaş’ı bir araya getirmekten gurur duyduklarını belirterek, ‘’Bu iş birliğimiz ile giyinme sanatının temsilcisi Cacharel zarafet ve stilinin, Beşiktaş JK taraftarına rol model olacağına ve Beşiktaş JK’ya değer katacağına inanıyoruz. Dilerim yine güzel anılar biriktireceğimiz bir yıl olur. Takımımıza ve tüm Beşiktaş camiasına başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Zarafet sahaya iniyor

BEŞİKTAŞ x CACHAREL Koleksiyonu lüks ve zarafeti; kalite ve inovasyon çizgisinde birleştiriyor. Cacharel’in vazgeçilmezi Mix&Match takımlar, Beşiktaş’a özel, bermuda şortlar ile yeniden dizayn edilerek global moda anlayışını yakalıyor. Blazer ve denimlerden oluşan ‘’Bridge’’ kombinleri, casual ile formal görünümleri buluşturarak stil oluşturmayı kolaylaştırıyor. Sezonun stil kodlarının işlendiği Cacharel traveler siyah takım elbiseler ise kişiye özel detaylar ile desteklenerek bu birlikteliğe dahil oluyor.

Cacharel’in BEŞİKTAŞ x CACHAREL Koleksiyonu’nun modern ve yenilikçi bir stile imza atacak olan takım elbisesi, Beşiktaş Futbol A Takımı futbolcuları tarafından Avusturya kampı yolculuğunda ilk defa giyilecek.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:30
  1. Beşiktaş JK
  2. Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Orman
  3. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal
  4. Cacharel
  5. Fikret Orman
  6. Türk futbolu
  7. BEŞİKTAŞ x CACHAREL Koleksiyonu
  8. Mix&Match
  9. Beşiktaş Futbol A Takımı

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