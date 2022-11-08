Cacharel Sonbahar & Kış 22/23 Koleksiyonu açıklandı

Geniş ürün yelpazesine sahip koleksiyonuyla Cacharel, günün her anında işlevsel bir stil oluşturmak ve enerjisini yüksek tutmak isteyen centilmenler için her ana rahatça adapte olabilecek parçalarıyla karşımıza çıkıyor.Koleksiyonun ana ekseninde yer alan doğal ekru, bej, kiremit, taş,kahve tonlarındaki renklere,mürekkep mavisi, mürdüm, bordo, yeşil eşlik ediyor.

Sonbahar&Kış sezonuna ait kreasyonun her bir parçasıyla,ayrıcalıklı dünyasının incelikli renk bütünlüğünü oluşturan markanın,geleneksel detaylardan izler taşıyan modern görünümlerini bir arada görmek mümkün.

İnovatif tasarımlarını akıllı üretim teknikleriyle buluşturan Cacharel, daha hafif kumaşları, vücut formuna uyum sağlayan, kırışıklığa dayanıklı ve nefes alabilen takım elbiseleri ile çok yönlü giyim tarzlarına eşlik etmeye hazır.

Bir klasik haline gelen parçalarıyla alternatifli kombin yapabilme imkanı sunarken, 3D wool elastan kumaşlarla üretilen Mix & Match ürünleriyle dekoleksiyonun en özellikli parçalarını öne çıkarıyor.

Dış giyimde kendini gösteren kapitone kaz tüyü, farklı cep formlarına sahip kaşmir parçalar,soğuk havalarda stilinden ödün vermek istemeyen centilmenler için iddialı ve göz alıcı bir dünya sunuyor. Su itici özelliği ve leke tutmayan nano teknolojilerin kullanıldığı mont ve kabanlar ise trendleri yakalayan renk paletiyle iddialı ve daha elegan.

Genç Enerji: LE CACHAREL

Hedeflediği Genç ve Dinamik kimliğin temsilcisi LE Cacharel,enerji dolu kreasyonuyla bu sezon güncel moda kodlarını yeni detaylarla buluşturuyor. Kırmızı, siyah, beyaz renklerin hakim olduğu koleksiyon centilmenler için daha aktif ve enerjik bir yaşam tarzı sunuyor. Kapsül koleksiyon içerisinde grafik desenli trikolar, yüksek baskı teknolojisi ile hazırlanan sweatshirt’ler, oversize gömlekler seçimleriyle fark edilmek isteyen centilmenler için hazır.