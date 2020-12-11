ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası olarak bilinen CAATSA, Türkiye’ye de uygulanacağı ABD tarafından açıklandı. Erdoğan ise; bu durumu Türkiye’ye yapılan bir saygısızlık olarak adlandırdı.

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye’ye yönelik CAATSA yaptırımlarını uygulayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uygulanacak yaptırımlarla ilgili konuştu. Erdoğan, NATO ülkesi olan Türkiye’ye yapılacak yaptırımların, ülkesine bir saygısızlık olduğunu söyledi.

ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası" bir diğer adıyla CAATSA yasası 2017 yılında imzalandı. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın almasının ardından son günlerde yeniden gündeme geldi. Türkiye'ye S-400 yaptırımlarını da içeren tasarı 9 Aralık 2020 gecesi ABD Temsilciler Meclisi'nden geçti. Türkiye'nin aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin ABD nezdinde CAATSA'nın 231'inci maddesini ihlal ettiği ileri sürülüyor. CAATSA, ABD Başkanı'nın beş veya daha fazla yasayı yürürlüğe koyacağını belirtmektedir. Kanunun 235. Maddesinde tanımlanan yaptırımlardan biri, başkanın bilerek, bu yürürlüğe girme tarihinde veya daha sonra belirlediği bir kişi ile önemli bir işlemde bulunduğunu veya onun adına veya onun adına faaliyette bulunduğunu belirler.

Caatsa yaptırımları neler?

2017 yılında ABD Kongresi tarafından kabul edilen ve ABD Başkanı Donald Trump’ın imzasıyla da yasalaşan CAATSA kapsamında yer alan 12 yaptırım seçeneği şu şekilde:

Yaptırım kapsamına alınan kişi ve kurumlara ABD İhracat-İthalat Bankaları kredi desteği verilmemesi,

ABD’nin mal ve hizmet ihracatını durdurması,

ABD mali kurumlarından büyük miktarda kredi tedarik edilememesi. 12 aylık bir süre içinde toplamı 10 milyon doları bulan kredilerin tedarik edilmesinin yasaklanması,

Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi uluslararası mali kurumlardan kredilerin bloke edilmesi

ABD hükümeti fonlarına sahip olan ya da ABD’nin doğrudan iş yaptığı mali kurumlara yaptırım uygulanması,

Yaptırım kapsamına alınan kişi ve kurumlarla ABD mal ve hizmetlerine ilişkin sözleşme yapılmaması,

Döviz üzerinden işlem yapılmasının yasaklanması,

ABD’nin yetki alanına giren banka ödemeleri ve para transferlerinin yaptırım kapsamına alınması,

Yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumların ABD topraklarında gayrimenkul edinmesiyle ilgili işlemlerin yasaklanması,

ABD’deki kişi ve kurumların yaptırım uygulanan kişi ve kurumlarla sermaye veya borç alışverişi ya da yatırım yapmasının yasaklanması,

Yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumlarla bağlantılı kurumsal yetkililere vize yasağı getirilmesi,

Yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumların üst düzey görevlilerine yaptırım uygulanması.