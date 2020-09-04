ByLock kullanıcısı 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sivil yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı verilen ByLock kullanıcısı 6 kişiden 4'ü gözaltına alındı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ'nün "sivil yapılanması"na yönelik operasyonda, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 6 şüpheliden 4'ünün yakalandığı bildirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonların devam ettiği kaydedildi.