ByLock kullanan eski hakime hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçlamasıyla yargılanan ve örgütün haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen eski tetkik Hakimi İsmail Nacak, 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi.

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, tutuklu sanık Nacak ile avukatı hazır bulundu. Görüşü sorulan iddia makamı, önceki celse açıkladığı esasa ilişkin mütalaa doğrultusunda sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Esasa ilişkin savunma yapan sanık Nacak ise aleyhte olan hususları kabul etmediğini ve FETÖ üyesi olmadığını savundu.

Nacak'ın ardından söz alan avukatı da sanığın ByLock kullanımına ilişkin tespitte çelişkiler olduğunu ve aleyhte beyanda bulunan tanıkların ifadelerini kabul etmediklerini belirtti. Müzakerenin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, mevcut deliller doğrultusunda eski hakim Nacak'ı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandırdı.

Heyet ayrıca, Nacak'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.