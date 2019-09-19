Buzdolabına sakın koymayın! Buzdolabına koymamamız gerek meyveler nelerdir ? Buzdolabı yiyecekleri bozuyormu ?
Pazardan veya marketlerden aldığımız he şeyi eve gelir gelmez buzdolabına atıyoruz. Oysa bazı sebze ve meyler için bu çok yanlış...19 Eylül 2019 Perşembe 11:32
Yiyeceklerimizin taze ve uzun ömürlü olması için saklamak amaçlı kullandığımız buzdolabının besinlerimizi bozduğunu biliyormuydunuz.
1. Sarımsak; Buzdolabında bekleyen sarımsak aromasını kaybeder ve çürümeye başlar.
2. Elma; Buzdolabına koyduğumuz elmalar tazeliğini yitirir ve yumuşamaya başlar.
3. Karpuz; Kesilmemiş karpuzu buzdolabında sakladığınızda vitamini kaybolacaktır.
4. Domates; Hepimiz domatesleri buzdolabında saklarız ve farkında olmadan erkenden yumuşamasına neden oluruz.
5. Acı sos; Buzdolabında sakladığınız acı sos, hem kıvamını hem de aromasını kaybeder.
6. Fesleğen; Fesleğenler buzdolabına koyulursa ölür. Fesleğenleri taze tutmak için su içinde saklamalıyız.
7. Patates; Buzdolabında saklandığında nişastasının şekere dönüşmesine neden oluyor
8. Soğan; buzdolabında saklanan kuru soğan yumuşayıp çürümeye neden oluyor.
9. Muz; Besin değerleri sadece dışarıda korunabildiği için asla buzdolabına girmemesi gerekiyor.
10. Biber;Buzdolabı biberlerin renginin solmasına ve daha çabuk pörsümelerine sebep olur.
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