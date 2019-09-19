Buzdolabına sakın koymayın! Buzdolabına koymamamız gerek meyveler nelerdir ? Buzdolabı yiyecekleri bozuyormu ? Pazardan veya marketlerden aldığımız he şeyi eve gelir gelmez buzdolabına atıyoruz. Oysa bazı sebze ve meyler için bu çok yanlış...

Yiyeceklerimizin taze ve uzun ömürlü olması için saklamak amaçlı kullandığımız buzdolabının besinlerimizi bozduğunu biliyormuydunuz. 1. Sarımsak; Buzdolabında bekleyen sarımsak aromasını kaybeder ve çürümeye başlar. 2. Elma; Buzdolabına koyduğumuz elmalar tazeliğini yitirir ve yumuşamaya başlar. 3. Karpuz; Kesilmemiş karpuzu buzdolabında sakladığınızda vitamini kaybolacaktır. 4. Domates; Hepimiz domatesleri buzdolabında saklarız ve farkında olmadan erkenden yumuşamasına neden oluruz. 5. Acı sos; Buzdolabında sakladığınız acı sos, hem kıvamını hem de aromasını kaybeder. 6. Fesleğen; Fesleğenler buzdolabına koyulursa ölür. Fesleğenleri taze tutmak için su içinde saklamalıyız. 7. Patates; Buzdolabında saklandığında nişastasının şekere dönüşmesine neden oluyor 8. Soğan; buzdolabında saklanan kuru soğan yumuşayıp çürümeye neden oluyor. 9. Muz; Besin değerleri sadece dışarıda korunabildiği için asla buzdolabına girmemesi gerekiyor. 10. Biber;Buzdolabı biberlerin renginin solmasına ve daha çabuk pörsümelerine sebep olur.

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