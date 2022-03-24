Buz tutan çatı araçların üzerine böyle çöktü!
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde üzerinde biriken karı kaldıramayan çatı akaryakıt istasyonunda bulunan aracın üzerine çöktü.
Eleşkirt ilçesi çevreyolunda bulunan bir akaryakıt istasyonunun çatısında bulunan yoğun kar rüzgârın da etkisiyle park halindeki bir aracın üzerine çöktü.
İranlı bir sürücüye ait olduğu öğrenilen aracın göçükten çıkarılması ilk yardım çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekiplerinin de yardımı sonucunda, araç göçük altından çıkartıldı.
Göçük sırasında araçta kimsenin olmaması olası bir can kaybını önledi. (İLKHA)