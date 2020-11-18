Buz pateninde Short Track Federasyon Kupası, Erzurum'da düzenlenecek
ANKARA (AA) - Türkiye Buz Pateni Federasyonu, Short Track Federasyon Kupası'nın Erzurum'da gerçekleştirileceğini duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, kısa kulvar sürat pateni lisansı ile yeni sezon vizesine sahip sporcuların katılabileceği yarışlar, 4-6 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.
Senior, mix, junior A, B, C ve D kategorilerinde gerçekleştirilecek organizasyona başvurular, 24 Kasım Salı günü saat 23.59'a kadar "buzpateni.org.tr" web sitesi üzerinden yapılabilecek.