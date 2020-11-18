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Spor Buz pateninde Short Track Federasyon Kupası, Erzurum'da düzenlenecek
Spor

Buz pateninde Short Track Federasyon Kupası, Erzurum'da düzenlenecek

Yeniakit Publisher
2020-11-18 09:17:09 -
Buz pateninde Short Track Federasyon Kupası, Erzurum'da düzenlenecek

ANKARA (AA) - Türkiye Buz Pateni Federasyonu, Short Track Federasyon Kupası'nın Erzurum'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, kısa kulvar sürat pateni lisansı ile yeni sezon vizesine sahip sporcuların katılabileceği yarışlar, 4-6 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.

Senior, mix, junior A, B, C ve D kategorilerinde gerçekleştirilecek organizasyona başvurular, 24 Kasım Salı günü saat 23.59'a kadar "buzpateni.org.tr" web sitesi üzerinden yapılabilecek.


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