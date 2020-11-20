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Spor Buz hokeyinde liglere ara verildi
Spor

Buz hokeyinde liglere ara verildi

Yeniakit Publisher
2020-11-20 14:00:32 -
Buz hokeyinde liglere ara verildi

ANKARA (AA) - Buz hokeyinde Kadınlar Ligi ve Intercity Süper Ligi'ne ara verildiği açıklandı.

Federasyondan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kadınlar Ligi ve Intercity Süper Ligi'ne 5 Aralık 2020 tarihine kadar ara verildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen başkan Halit Albayrak, "Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu 2020-2021 sezonunda katılacağımız tüm kategorilerdeki dünya şampiyonalarını Kovid-19 nedeniyle iptal ettiğini duyurdu. Son günlerde erkek takımlarına uyguladığımız testlerde sporcu, antrenör ve yöneticilerimizdeki vaka artışı nedeniyle bu kararı aldık ve tedbiren kadın ligimize de ara veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Albayrak, yaşanan gelişmeler doğrultusunda sporcu sağlığını gözeterek kararlar almaya devam edeceklerini kaydetti.

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