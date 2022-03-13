Buz gibi havaya rağmen fiyatı duyan oraya akın etti

Elazığ’da bir iş yerinin indirime gittiğini duyan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde eksi 4 derece soğuğa rağmen mağazaya akın etti.

Merkeze bağlı Uluken Mahallesi'nde halı dükkanı bulunan Mehmet Bulut, halılarda yüzde 70 indirime gitti. Bunu duyan vatandaşlar mağazaya koştu.

Soğuk havaya aldırış etmeden bekleyen vatandaşlar, aldıkları halıları araçlarının içine ve üzerine yığarak evlerine götürdü.

2 bin liralık halıları 700 liraya sattıklarını ifade eden mağaza sahibi Mehmet Bulut, “Eksi 4 derece soğukluğa rağmen millet mağazanın önünde kuyruğa girdi." dedi.

"2 kamyon ürün indirdik mağazaya, ihtiyacı olanlara destek çıkmaya çalışıyoruz" diyen Bulut "Biz bu ürünleri zararına satışa veriyoruz. Yüzde 70 indirimle satıyoruz. Bu soğukta ve bu havaya rağmen burada kuyruk olmuştu" ifadelerini kullandı.

Bulut "İzdiham oldu. 2 kamyon üründen şuanda 50 bin liralık ürün kalmış. 1 milyon liralık ürün sattık burada." diye konuştu.

"Yorganları ve paspasları bedavaya verdik" diyen Bulut "Örneğin 6 metrekarelik halılar piyasada 2 bin liraya satılıyor ama biz 700 liraya satıyoruz" ifadelerini kullandı.

Müşterilerden Beyzanur Çavuş, “Fiyatlar uygun. Dışarıda bu halılar daha pahalı" dedi.

Muzaffer Demirtaş, “Hava çok soğuk. Ürünler gerçekten de çok iyi. Ben herkesin gelip almasını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Osman Erkmen ise “Halılar uygun fiyatta, bizde 10 tane halı aldık. 7 bin 900 lira ücret ödedik." ifadelerini kullandı.

Erkmen "Dışarıdan alsaydık belki bunun iki katı veya üç katı para öderdik. Arabanın hem içini hem de üstünü halılarla doldurduk. Ucuz halıyı bulunca aldık" dedi.