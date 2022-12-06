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Spor Büyükşehirli sporcular Arnavutluk’tan boş dönmedi
Spor

Büyükşehirli sporcular Arnavutluk’tan boş dönmedi

Bursa Büyükşehir Belediyesporlu tekvandocular, 23. Balkan Taekwondo Şampiyonası’ndan 1 altın ve 1 bronz madalya ile döndü.

Yeniakit Publisher
2022-12-06 21:44:00 -
Büyükşehirli sporcular Arnavutluk’tan boş dönmedi

Arnavutluk’un Durres kentinde gerçekleştirilen 23. Balkan Taekwondo Şampiyonası’nda Bursa Büyükşehir Belediyespor sporcuları, milli formayla 2 madalya kazandı. 10 ülkeden 446 sporcunun katıldığı şampiyonada Türkiye Taekwondo Milli Takımı 15 altın, 12 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 33 madalya elde etti. Organizasyonu; Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nden Mücahit Yener Balkan şampiyonu, Sıla Örüm ise Balkan üçüncüsü olarak tamamladı.

Şampiyonada yıldızlar 33 kiloda tatamiye çıkan Büyükşehir Belediyesporlu Mücahit Yener, tüm rakiplerini yenerek altın madalya kazanmayı başardı. Büyükşehir Belediyespor’un bir diğer sporcusu Sıla Örüm ise 41 kiloda Balkan üçüncüsü oldu ve bronz madalyayı boynuna taktı.

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