0553 313 94 23

Büyükşehirli güreşçiye milli davet

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Güreş sporcusu Furkan Doğan, ‘Avrupa Gençlik Olimpik Festivali’nde Türkiye’yi temsil edecek.

14 Temmuz 2019 Pazar 13:14
Büyükşehirli güreşçiye milli davet

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Güreş sporcusu Furkan Doğan, ‘Avrupa Gençlik Olimpik Festivali’nde Türkiye’yi temsil edecek.


Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, altyapıdan yetişen sporcularıyla dikkati çekerken, bir sporcusunu daha uluslararası arenaya gönderiyor.


Büyükşehirli sporcu Furkan Doğan, Türkiye Güreş Federasyonu tarafından, 21 - 23 Temmuz tarihlerinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yapılacak olan ‘Avrupa Gençlik Olimpik Festivali’ kadrosuna dahil edildi.


Bu sezon 60 kg’da Gençler- B Türkiye şampiyonluğu ve Yıldızlar Türkiye üçüncülüğü bulunan Furkan Doğan, daha önce 2018 Minikler Türkiye şampiyonluğu, 2017 ve 2018 Okullar Türkiye şampiyonluğu kazandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 13:14
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    15 Temmuz gazisi Enes Gün o gece yaşadıklarını anlattı
    1. 15 Temmuz gazisi Enes Gün o gece..
    2. Devlet Bahçeli konuşuyor
    3. Medipol Başakşehir'in Avusturya kampı
    4. Göz kamaştıran "Melekler Gölü"..
    5. Nepal’daki sel felaketinde ölü sayısı..
    6. Menemenspor’dan savunmaya takviye
    7. 2 ay önce Habur Çayı’nda kaybolmuştu,..
    8. Acarlar Longozu beyaz nilüferleriyle..
    9. Kars Valisi Öksüz: “Meydanları..
    10. Adana’da FETÖ’ye 3 yılda bin 595..
    11. "15 Temmuz, Kurtuluş Savaşı gibi..
    12. Türkmenistan heyetinden Başkan..
    13. Haber alınamayan kadın çoban için..
    14. Olimpia Milano, Aaron White ile anlaştı
    15. Selçuk Bayraktar ve KADEM’e çağrı
    16. Saraybosna'da demokrasi için koşuldu
    17. Başkan Orhan’dan 15 Temmuz Demokrasi..
    18. Meteoroloji saat verdi! İstanbul için..
    19. Yaşlı adamın köpeğini sevme..
    20. Yeni dünya sağlık iksiri Türk..
    Rus uzmandan Türkiye'ye kritik uyarı: F-35'ler işe yaramaz hale gelir
    Rus uzmandan Türkiye'ye kritik uyarı: F-35'ler işe yaramaz hale gelir
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
    Şevket Eygi'ye son görev
    Şevket Eygi'ye son görev
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    Sadece sabahları 1 bardak içerek bağırsaklarınızdaki zehirlerden kurtulun
    Sadece sabahları 1 bardak içerek bağırsaklarınızdaki zehirlerden kurtulun
    Ve 6284 delindi!
    Ve 6284 delindi!