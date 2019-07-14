Büyükşehirli güreşçiye milli davet Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Güreş sporcusu Furkan Doğan, ‘Avrupa Gençlik Olimpik Festivali’nde Türkiye’yi temsil edecek.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Güreş sporcusu Furkan Doğan, ‘Avrupa Gençlik Olimpik Festivali’nde Türkiye’yi temsil edecek.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, altyapıdan yetişen sporcularıyla dikkati çekerken, bir sporcusunu daha uluslararası arenaya gönderiyor.

Büyükşehirli sporcu Furkan Doğan, Türkiye Güreş Federasyonu tarafından, 21 - 23 Temmuz tarihlerinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yapılacak olan ‘Avrupa Gençlik Olimpik Festivali’ kadrosuna dahil edildi.

Bu sezon 60 kg’da Gençler- B Türkiye şampiyonluğu ve Yıldızlar Türkiye üçüncülüğü bulunan Furkan Doğan, daha önce 2018 Minikler Türkiye şampiyonluğu, 2017 ve 2018 Okullar Türkiye şampiyonluğu kazandı.

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