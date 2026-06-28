Büyükşehir’in Geri Dönüşüm Yatırımları Dünyaya Örnek Oluyor

Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı Tokyo Yatırım ve Teknoloji Geliştirme Ofisi (UNIDO-ITPO) Tokyo Başkanı Fumio Adachi, UNIDO-ITPO Tokyo Yatırım ve Teknoloji Danışmanı Kosuke Kuroda ve UNIDO-ITPO Tokyo Proje Asistanı Ayako Maruyama, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette heyete, deprem sonrası atık yönetimi ile yıkıntı atıklarının ayrıştırılması ve geri kazanım süreçlerine ilişkin teknik bilgiler aktarıldı. Daha sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 Şubat depremleri sonrası 100 Milyon TL’lik yatırımla şehre kazandırılan Karacasu Enkaz Atıkları Ayrıştırma Tesisi’ni inceleyen Japon heyet, tesisin kuruluş süreci, teknik altyapısı, ayrıştırma sistemleri ve geri dönüşüm faaliyetleri hakkında detaylı bilgiler aldı.



Deprem Sonrası Yatırımlar Anlatıldı

Büyükşehir Belediyesinde gerçekleştirilen toplantıda, Kahramanmaraş’ın deprem sonrasında yürüttüğü iyileştirme ve kalkınma çalışmaları ele alındı. Özellikle çevre, altyapı ve geri dönüşüm alanlarında gerçekleştirilen yatırımlar hakkında heyete kapsamlı bilgiler verildi. Japon heyet, şehirde yürütülen çalışmaların afet sonrası toparlanma sürecine önemli katkılar sunduğunu belirterek, Kahramanmaraş’ın ortaya koyduğu yaklaşımın dikkat çekici olduğunu ifade etti.

Afet Sonrası Süreçte Örnek Yatırım

UNIDO-ITPO Tokyo Başkanı Fumio Adachi ve beraberindeki heyet, daha sonra Karacasu Enkaz Atıkları Ayrıştırma Tesisi’ni ziyaret etti. Heyete tesisin kuruluş süreci, teknik altyapısı, ayrıştırma sistemleri ve geri dönüşüm faaliyetleri hakkında detaylı bilgiler verildi. İncelemede deprem enkazlarından elde edilen malzemelerin nasıl ayrıştırıldığı, yeniden kullanılabilir hale getirildiği ve çevresel etkilerin nasıl minimize edildiği yerinde gösterildi. Çevre sağlığını önceleyen yatırımların gelecek nesiller açısından büyük önem taşıdığına vurgu yapan heyet üyeleri, Karacasu Enkaz Atıkları Ayrıştırma Tesisi’nin afet sonrası süreçte örnek yatırım olduğunu vurguladı.