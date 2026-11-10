Büyükşehir’in Çevreci Yatırımları COP31’de Dünyaya Tanıtılıyor

Başkan Fırat Görgel öncülüğünde hayata geçirdiği çevreci ve sürdürülebilir şehircilik anlayışıyla Türkiye’ye örnek yatırımları hayata geçiren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, dünya genelinden çok sayıda ülkenin temsilcilerini bir araya getiren COP31 Zirvesi’nde yerini aldı. İklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlamak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak amacıyla hayata geçirilen iklim vizyonu yatırımları, Anka Kuşu Pavilyonu’nda dünyaya tanıtılıyor.

Çevre Yatırımlarına Tam Not!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan stantta, çevre dostu ve sürdürülebilir yatırımları dünya kamuoyuyla paylaşılıyor. Karbon Yutak Alanı, Yıkıntı Atıkları Geri Kazanım Tesisi, sıfır emisyonlu yüzde 100 elektrikli toplu taşıma araçları, her ay ortalama 1 milyon kilovat saat temiz elektrik üreten Kahramanmaraş Güneş Enerji Santrali, elektrikli araç şarj istasyonları, Kuzey İlçeler Entegre Katı Atık Tesisi başta olmak üzere birçok çevre yatırımlar, uluslararası ziyaretçilere tanıtılıyor. Büyükşehir Belediyesinin çevre koruma, geri dönüşüm, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir şehircilik alanlarında hayata geçirdiği projeler, katılımcılar tarafından olumlu geri dönüşler aldı.

Yatırımlarla Dünyaya Açılan Kahramanmaraş!

Büyükşehir Belediyesinin iklim değişikliğiyle mücadele ve afetlere karşı dirençlilik alanındaki yatırımları sürdürülebilir şehircilik açısından da büyük önem taşıyor. Kahramanmaraş’ın çevre alanındaki deneyimini uluslararası platformda yeni iş birlikleri için de büyük fırsatlar sunuyor. Çok sayıda ülkeden temsilcinin ve devlet başkanının katıldığı COP31 Zirvesi, Kahramanmaraş’ın bu alandaki tecrübesinin paylaşılmasına ve yeni iş birliklerinin geliştirilmesine katkı sunacak.