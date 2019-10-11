Büyükşehir’den ‘Türkçe’ hassasiyeti
Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Şube Müdürlüğü, kamuoyunda sık sık eleştirilere yol açan Darmstad Caddesi’ndeki Arapça ve İngilizce tabelaların Türkçeye çevrilmesi çalışmalarını hızla sürdürüyor.11 Ekim 2019 Cuma 11:18
Hasan Özan Bursa
Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Şube Müdürlüğü, kamuoyunda sık sık eleştirilere yol açan Darmstad Caddesi’ndeki Arapça ve İngilizce tabelaların Türkçeye çevrilmesi çalışmalarını hızla sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Kent Estetiği Şube Müdürlüğü ekipleri, Darmstad Caddesindeki işletmelerde artmakta olan Arapça ve İngilizce yazılı tabelaların Türkçeleştirilmesi için Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleriyle birlikte koordineli bir çalışma başlattı.
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