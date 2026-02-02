Büyükşehir’den ‘toplu iş sözleşmesi’ açıklaması

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki iştirak şirketlerde çalışan personeller ile Melikgazi, Kocasinan ve Talas Belediyelernde görev yapan personellere yönelik yapılan toplu iş sözleşmeleri sonunda sözleşme imzalandı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada çalışanların emeğini merkeze alan ve ortak akıl anlayışına vurgu yapılan açıklamada, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak, çalışanlarımızın emeğini merkeze alan, sosyal adaleti ve ortak aklı önceleyen yönetim anlayışımız doğrultusunda yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri karşılıklı uzlaşıyla tamamlanmıştır. Bu kapsamda; Kaymek A.Ş., Spor A.Ş., Erciyes A.Ş., KASKİ Genel Müdürlüğü personeli ile Hizmet-İş Sendikası arasında; Ulaşım A.Ş. personeli ile Öz Taşıma-İş Sendikası arasında; Kaymek ve KASKİ bünyesinde görev yapan güvenlik personeli ile Öz Güven-Sen Sendikası arasında toplu iş sözleşmeleri imzalanmıştır” denildi.

‘KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİNİ ESAS ALAN BİR SÜREÇ YÖNETİLMİŞTİR’

Kentteki 3 merkez ilçe belediyelerindeki personellere yönelik yürütülen çalışmalara da değinilen açıklamada, “Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçe belediyelerimizde görev yapan personellere yönelik yürütülen çalışmalar da Büyükşehir Belediyemiz ile ilçe belediyelerimiz arasında sağlanan koordinasyon ve uyum içerisinde tamamlanmış; çalışanlarımızın haklarını gözeten, kurumlar arası iş birliğini esas alan bir süreç yönetilmiştir. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç’ın, çalışan haklarını gözeten ve uyum kültürünü esas alan belediyecilik anlayışıyla tamamlanan bu anlaşmalar, yerel yönetimlerde örnek bir yaklaşımı yansıtmaktadır. Emeğiyle şehrimize değer katan tüm çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, toplu iş sözleşmelerinin belediyemize, çalışanlarımıza ve Kayseri’mize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.