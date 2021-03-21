  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kültür - Sanat Büyükşehir’den ödüllü hikaye yarışması
Kültür - Sanat

Büyükşehir’den ödüllü hikaye yarışması

Bursa Büyükşehir Belediyesi, başta İznik olmak üzere Türkiye ve Balkanlarda tekke ve türbeleri bulunan Sarı Saltik Gâzi’yi anmak için ödüllü hikâye yarışması düzenliyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-21 12:06:00 -
Büyükşehir’den ödüllü hikaye yarışması

Organize ettiği kültür-sanat etkinlikleriyle kentin sosyokültürel hayatına önemli katkılar sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Selçuklu döneminde Türklük ve İslamiyet’in Balkanlarda yayılmasına öncülük eden alperen Sarı Saltık Gâzi’yi, hikâye yarışması ile anıyor. Başta İznik olmak üzere Türkiye ve Balkanların farklı şehirlerinde çok sayıda tekke ve türbesi bulunan Sarı Saltık Gâzi’yi anmak için düzenlenen hikâye yarışmasına son başvuru tarihi 30 Temmuz 2021 olarak belirlendi. Her katılımcının bir hikâye ile başvurabileceği yarışmada, gönderilen hikâyelerin; Saltıknâme adlı eserde geçen Sarı Saltık Gâzi’nin hayatını, menkıbelerini veya efsanelerini konu edinmesi gerekiyor. Sayfa sınırlaması olmayan yarışmaya gönderilen hikâyelerin daha önceden herhangi bir yerde yayınlanmamış ve herhangi bir yarışmaya katılmamış olması gerekiyor.

17 bin TL ödül

Birincinin 6.000, ikincinin 5.000 ve üçüncünün: 4.000 TL ile ödüllendirileceği yarışmada 2 kişiye de 1.000’er TL teşvik ödülü verilecek. Yarışmaya gönderilen hikâyelerden uygun görülenler hazırlanacak kitap içinde yayınlanacaktır. Seçici Kurul’un Prof. Dr. Alev Sınar Uğurlu, Prof. Dr. Ayşe İlker, Prof. Dr. Atabey Kılıç, Kudret Ayşe Yılmaz, Ali Ayçil ve Güray Süngü’den oluştuğu yarışmaya başvurular Tayyare Kültür Merkezi, Atatürk Caddesi, Uçak Sokak, No: 1, Osmangazi / Bursa adresine yapılacak. Yarışma ile ilgili detaylı bilgi www.bursa.bel.tr internet adresinden veya 0224 716 37 76 numaralı telefondan alınabilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
3 dizi bomba etkisi yaptı! ‘Uzun zamandır bunu yapıyoruz’ diyerek halka müjdeyi verdi
Medya

3 dizi bomba etkisi yaptı! ‘Uzun zamandır bunu yapıyoruz’ diyerek halka müjdeyi verdi

Arap dünyasında izlenme rekorları kıran Türk dönem dizileri, büyük bir tutkuyla takip edilmeye devam ediyor. Noor Play platformunun sahibi M..
Dört büyüklerle 7+2 yıllık yapılandırma anlaşması
Ekonomi

Dört büyüklerle 7+2 yıllık yapılandırma anlaşması

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile 7+2 olmak üzere toplam 9 yıllık yeni yapılandırma anlaş..
Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'na yaptığı Abdullah Gül teklifini anlattı
Gündem

Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'na yaptığı Abdullah Gül teklifini anlattı

2018'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde Abdullah Gül isminin ortak aday olarak gündeme gelmesiyle ilgili konuşan Karamollaoğlu, te..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay