Büyükşehir’den berber ve kuaförlere destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda 11 Mayıs’ta yeniden açılacak berber ve kuaförlere hijyen desteği sağlayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Şube müdürlüğü ekipleri dükkanları tek tek dezenfekte edecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınına karşı alınan önlemlerin gevşemesiyle 11 Mayıs Pazartesi yeniden hizmet vermeye başlayacak berber ve kuaför dükkanları için kolları sıvadı. Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler il genelinde tüm berber ve kuaför salonlarını ücretsiz dezenfekte edecek. Ekipler her ilçede 11 Mayıs Pazartesi günü sabah 08.00’den itibaren dezenfeksiyon çalışmalarına başlayacak. Dezenfeksiyon çalışmaları belirli aralıklarla devam edecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınına karşı toplu ulaşım araçları, sağlık kuruluşları, karakollar gibi kamuya açık olan alanları düzenli olarak dezenfekte ediyor.