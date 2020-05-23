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Büyükşehir’den bayram öncesi 10 bin haneye hediye paketi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşa Ramazan Bayramı öncesi kahve, maske ile bayram şekerlerinden oluşan 10 bin adet hediye paketi ve saksı çiçekleri dağıtıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 11:17:16 -
Büyükşehir’den bayram öncesi 10 bin haneye hediye paketi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşa Ramazan Bayramı öncesi kahve, maske ile bayram şekerlerinden oluşan 10 bin adet hediye paketi ve saksı çiçekleri dağıtıldı.


Kısa sürede bölgesel olmaktan çıkıp küresel bir salgın halini alan yeni tip korona virüse karşı gerek ulusal gerekse de bölgesel anlamda mücadele sürdürülürken, yerel yönetimlerde salgına karşı organize ettiği uygulamalarla öne çıkan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Ramazan bayramı öncesi Gazi şehirliler unutmadı. Büyükşehir, İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelge kapsamında 4 gün boyunca sokağa çıkamayacak vatandaşlara içerisinde kahve, maske ve bayram şekerlerinin olduğu hediye paketleri ve saksı çiçekleri sokak sokak gezilerek dağıtılıyor.


Mahalle sakinlerinden Şahin’e teşekkür


Düztepe Mahallesi sakinlerinden Safiye Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi’nin bayram öncesi yaptığı bayram şekeri, kahve, maske ve saksı çiçeklerinden oluşan hediyeler için başta Belediye Başkanı Fatma Şahin olmak üzere tüm ekibine teşekkürlerini iletti.


Asiye Geyik ise salgın sürecinde de birçok yardımı düzenli olarak büyükşehir tarafından yapıldığını aktararak, “Bayram öncesinde bizler için gönderdikleri hediyelerden dolayı mutlu olduk. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

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