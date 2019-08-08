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Büyükşehir Yenipazar’a 2 içme suyu kuyusu daha kazandırdı

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin il genelinde yürüttüğü yatırım hamlesi durmaksızın devam ediyor.

08 Ağustos 2019 Perşembe 10:40
Büyükşehir Yenipazar’a 2 içme suyu kuyusu daha kazandırdı

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin il genelinde yürüttüğü yatırım hamlesi durmaksızın devam ediyor.


Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun en hassas konu olarak nitelendirdiği içme suyu konusunda ASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri yoğun bir tempoda çalışıyor. Bu çerçevede il genelinde içme suyu yeterliliği sağlamak ve oluşması muhtemel içme suyu sorunlarını önlemek için ekipler aralıksız sondaj çalışması gerçekleştiriyor. Son olarak Yenipazar’a bağlı Çavdar ve Eğridere’de sondaj çalışması yapan ekipler 2 adet yeni içme suyu kuyusunu ilçeye kazandırdı. Yapılacak son çalışmaların tamamlanması ile birlikte yeni içme suyu kuyuları mahalle depolarına bağlanarak vatandaşlara ulaştırılacak.



Yeni döneme hızlı bir giriş yapan Özlem Çerçioğlu, tüm kentte başlattığı yatırım seferberliği vatandaşların büyük takdirini topluyor. Yatırımlar çerçevesinde 2 adet yeni içme suyu içme suyu kuyusuna kavuşan Çavdar ve Eğridere mahallelerinde yaşayan vatandaşlar Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ederek, memnuniyetlerini dile getirdi.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 10:40
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