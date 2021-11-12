Büyükşehir Tıp Merkezi 2 yeni cihazı envanterine ekledi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Tıp Merkezi, vatandaşlara daha kapsamlı ve teknolojik hizmet verebilmek adına envanterine 2 yeni cihaz ekledi. İşitme testlerinde kullanılan odyometre ve timpanometre cihazlarını envanterine katan Tıp Merkezi, vatandaşlara en iyi sağlık hizmeti verebilmek adına hizmet vermeye devam edecek.

Konu ile ilgili Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi Tıp Merkezi, vatandaşlarımıza daha kapsamlı ve kaliteli hizmet verebilmek adına işitme testlerinde kullanılan odyometre ve timpanometre cihazlarını envanterine eklemiştir. Her türlü laboratuvar tetkikler, elektro kardiografi, radyolojik tetkikler ve solunum fonksiyon testlerinin yapılabildiği Tıp Merkezi, dahiliye, genel cerrahi, göz hastalıkları, kulak burun ve boğaz hastalıkları, ortopedi ve göğüs hastalıkları olmak üzere 6 branşta 7 uzman hekim ile vatandaşlara kaliteli sağlık hizmeti sunmaya devam edecek. Tıp Merkezi’nde ayrıca 2 psikolog, 2 pratisyen hekim, 1 diş hekimi ve 1 diyetisyen hizmet vermektedir” ifadelerine yer verildi.