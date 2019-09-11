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Büyükşehir Söke’de asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, geçtiğimiz dönem söylediği “Söke hizmette altın çağını yaşayacak” sözünü adım adım yerine getiriyor.

11 Eylül 2019 Çarşamba 13:33
Büyükşehir Söke’de asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, geçtiğimiz dönem söylediği “Söke hizmette altın çağını yaşayacak” sözünü adım adım yerine getiriyor.


Yüzyıllardır ova yolu olarak kullanılan ancak köylülerin yararlanamadığı Burunköy-Akçakaya yolunu geçtiğimiz dönem kullanılabilir hale getiren Başkan Çerçioğlu ve ekibi 18 köyü rahatlatacak olan asfaltlama çalışmasına başladı. Yaklaşık 14-15 kilometre kadar kısalacak olan yol, Söke tarafında arazisi olan çiftçiler Bağarası’na girmeden bu yolu kullanacak.



Burunköy Muhtarı Muharrem Kaçar, kendileri için oldukça önemli olan yolun yapımında emeği geçen herkese çok teşekkür ettiğini ifade etti. Kaçar, “Başta Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na sağ olsun verdiği sözü yerine getirdi. 12 kilometre civarı tasarruf olacak. Burunköy Akçakaya arası 3 bin 700 metreye düştü. Biz köylüler olarak çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Bayramdan sonra asfalt başlanacak dendi ve başlandı. Biz bu yol başladığında Fatih Koordinatörümüze en azından stabilize malzeme atalım dedik, ‘Fatih Bey de dedi ki muhtarım yarın buraya asfaltta isteyeceksiniz’ dedi. Onu da istedik onu da yaptılar. Şimdi de biz millet yavaş gitsin diye yol kenarlarına ışıklı levha istiyoruz” dedi.



Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri ise; tarım ile uğraşan çiftçileri de yakından ilgilendiren yolun yolun yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederek; “Bu yol bizim köylerimizi 14 kilometre kısalttı. Tarımda da önemli bir yol olacak burası. Tarım aletlerimiz büyüdü. Söke tarafında arazisi olan çiftçilerimiz Bağarası’na girmeden bu yolu kullanacaklar. Bu yol çiftçilerimize köylülerimize hayırlı olsun. Emeği geçen herkese tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Allah razı olsun” dedi.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 13:33
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